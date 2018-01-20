"Шариш" — это не вопрос. Что выпить, съесть и посмотреть в Кошице

Отправиться на пару дней в Кошице не доставит ни хлопот, ни временных, ни денежных затрат. В этом путешествии вы ощутите спокойный, доверчивый и приветливый дух Европы

Как добраться

Проще всего доехать до Кошице автобусом из Чопа. Время в пути — около 5 ч. с учётом прохождения границы. Стоимость билета в одну сторону — 220 грн, для молодёжи до 26 лет и пенсионеров — до 200 грн. Комфортабельные варианты путешествия на автобусе — на EuroBus или LeoExpress. Менее удобный вариант — доехать от Чопа до Кошице на пассажирских поездах №442К, №771О Киев — Прага (время в пути 2 ч. 19 мин.), №771О Киев — Братислава. Или на пригородном поезде повышенной комфортности №800К Киев — Братислава. Правда, цена билетов на поезда намного выше.

Самостоятельное путешествие на машине от Чопа займёт 2 ч. 7 мин. по дороге №19 или №4 и 552. Вы потратите 8 л бензина, то есть примерно от 310 грн.

Кошице — второй по величине город Словакии и развитый промышленный центр. В этот очаровательный город стремятся туристы со всей Европы. Кошице чрезвычайно интересен — в 2013 году он был признан культурной столицей Европы, в связи с чем получил много общественных и творческих зон.

Прогулку по самому Кошице лучше начинать ранним утром, когда город умыт и его улицы постепенно наполняют бегуны, велосипедисты и собачники. Улица Главная — самый длинный променад Словакии — радует широким пешеходным бульваром. И откуда бы вы ни шли, упрётесь в потрясающей красоты собор Святой Эльжбеты. Жемчужина архитектуры задерживает внимание туристов надолго. Во-первых, гиды рассказывают о многочисленных пожарах и землетрясениях, оставивших шрамы на стенах костёла. Во-вторых, в лицах поведают легенду про строителя собора Стефана, которому не повезло с женой и он изобразил нелюбимую супругу в виде ужасной горгульи, выглядывающей из-под крыши собора со стаканом вина в руках. В-третьих, пригласят неленивых подняться на башню короля Сигизмунда высотой 59 м. Вид на город и окрестности со смотровой площадки стоит преодоления 160 ступеней!

Кроме того, на южной стене собора, со стороны "Аупарка" можно увидеть солнечные часы, которые вот уже 500 лет исправно отсчитывают время. Правда, цифры, стёртые за много лет, едва видны на каменном циферблате.

Развлечься и потратить деньги на нестандартные сувениры можно в переулке Ремёсел (ул. Hrnčiarskej). Здесь царит средневековая атмосфера — работают и продают свои изделия столяры, гончары, кузнецы, пекут хлеб пекари, сладкие гостинцы — кондитеры.

Туристический центр Кошице достаточно компактный, но в рамках самостоятельной экскурсии стоит прокатиться по городу на трамвае (получасовой билет — около 17 грн с правом пересадки). Отсчёт времени начинается с момента компостирования билета.

Центр Кошице достаточно компактный, но в рамках экскурсии стоит прокатиться на трамвае

Даже в рамках однодневной экскурсии стоит потратить время на посещение городского парка. Здесь на Градовом холме расположился Кошицкий град с руинами древнего замка XIII века. Отсюда можно увидеть весь город со смотровой площадки. А ещё лучше подняться на 21-метровую смотровую башню, но она, к сожалению, работает с апреля по сентябрь.

Сувениры и подарки можно купить в центре города: рядом с ж/д и автовокзалом расположен торговый центр Aupark, в котором представлены мировые бренды. К слову, возле этого ТЦ можно увидеть фрагмент цитадели — городской стены XIII–XV веков, которая была случайно раскопана во время реконструкции Главной улицы в 1995 году. Также фрагменты стены есть в самом торговом центре, на подземной парковке.

Рядом с Aupark находятся супермаркеты Billa и LIDL. Самые высокие цены на продукты — в магазине Tesco на улице Главной.

Если же вы захотите подзаправиться не продуктами, купленными в магазине, отправляйтесь в один из многочисленных ресторанов и пабов города. Например, в самый старый трактир в Кошице, который работает с 1569 года, Levočský dom. Он размещается в прекрасно сохранившемся средневековом здании XV века, и в нём можно отведать вкусные словацкие блюда. Levočský dom вы найдёте на ул. Hlavná, 65. Со словацкой кухней также можно ознакомиться в ресторане "12 апостолов". Будучи в Кошице, обязательно попробуйте сладости, особенно вкусный местный штрудель.

Если вы едите в Кошице зимой, не забудьте также про лыжи — всего 15 минутах езды от центра города есть туристическая база "Ягодна" (Vozárova 1, GPS: N48 46’4” E21°7’58”). А вообще вокруг Кошице немало и других горнолыжных курортов, так что возможность покататься на лыжах зимой здесь всегда есть.