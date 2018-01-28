Долина Красавиц. Что посмотреть в венгерском городе Эгер

Как добраться

Проще всего доехать до Эгера поездом из Чопа. Время в пути — 5 ч. 14 мин., включая трансфер — 1 ч. 47 мин. Стоимость билетов — от 355 до 570 грн. Автобус из Чопа идёт дольше — 8 ч. 38 мин., включая трансфер — 1 ч. 15 мин. Цена билетов — от 375 до 1080 грн.

На автомобиле. Расстояние от Чопа до Эгера — 208 км, поездка займёт два с половиной часа. Ехать надо по дорогам №4 и №403, далее выбраться на M3, а с неё — на съезд 128. Расход топлива — 42 л, стоимость — около 670 грн.

От Эгера до украинского пограничного городка Берегово всего около 210 км. Здесь красивая природа, на горизонте можно разглядеть покрытые лесом горные массивы Бюкк и Матра. Название города также связано с природой — в переводе оно означает "ольха".

Но едут в Эгер всё-таки больше не за природой, а за вином — эгерский винный регион славится далеко за пределами Венгрии. Виноделием здесь занимаются с XIV века, ведь расположение города у подножия горного массива создаёт уникальный климат, благоприятный для выращивания разных сортов винограда. Самые знаменитые местные вина — "Девушка из Эгера" и "Эгерская бычья кровь" (Egri Bikaver). Их, а также другие вина эгерского региона можно попробовать на дегустации в одном из двухсот погребков Долины Красавиц, которая находится всего в 20 минутах от центра города. По легенде, своё название пригород получил благодаря тому, что мужчинам, которые уже хорошо отдохнули и выпили в погребках, любая женщина казалась настоящей красавицей.

Как правило, для пробы в Долине Красавиц предлагают шесть вин — от сухого до ледяного. После дегустации и рассказа хозяина погребка о достоинстве каждого из сортов понравившееся вино можно купить в стеклянных бутылках или в пластиковых канистрах ёмкостью от одного до пяти литров.

Если же устанете от дегустации, рекомендуем прогуляться в исторический центр Эгера — на площадь капитана Иштвана Добо, героя Венгрии. В центре площади вы увидите памятник Добо, а также скульптурную композицию, демонстрирующую сцену из истории обороны крепости — момент боевого столкновения между венгерским всадником и турками. Саму Эгерскую крепость можно также увидеть с центральной площади.

Ещё на главной площади Эгера расположены прекрасные элегантные здания. Впечатляюще смотрится церковь Св. Антония Падуанского, или, как её ещё называют, церковь миноритов. Построенная в 1773 году, она считается одной из самых красивых барочных церквей Венгрии. Своды храма украшают фрески XVII века. Каждый день в 11:00, 15:00 и 18:00 над городом звучит мелодия колоколов на её башнях.

Справа от церкви расположилось здание мэрии Эгера, построенное в 1755 году. Сначала это был жилой дом, а с XIX века здание принадлежит городу.

Впечатляет туристов и дворец архи­епископа. Это целый комплекс роскошных зданий, часовен, садов. Их строительство началось в XV веке. C 1740 года дворец стал резиденцией главы Эгерского церковного округа. Здесь находится Музей церковных ценностей архиепископства, особое место среди которых занимает мантия, в которой короновали на престол Венгрии императрицу Марию-Терезию.

На территории Эгерской крепости также открыто несколько музеев — музей восковых фигур и тюремная экспозиция, военный музей Добо Иштвана (на территории находится его могила), где можно узнать об истории крепости, а также художественная галерея "Эгри Кептар". Кроме того, в крепости работает монетный двор, где туристы могут посоревноваться в чеканке монет и получить их в качестве сувенира. Здесь проходят ярмарки, рыцарские сражения, можно пострелять из лука или выпить вина в погребке.

Затем советуем отправиться на термальный курорт Эгерсалок, расположенный всего в 6 км от Эгера. Здесь находится единственный в Европе большой соляной холм, такой же, как в турецком Памуккале и американском национальном парке "Йеллоустоун". Рядом с холмом расположен отель Saliris Resort Spa Hotel, при нём круглый год работают термальные купальни. В комплексе есть старинная турецкая баня, крытый бассейн, пляж Strandfurdo с открытыми и закрытыми, термальными, плавательными и детскими бассейнами, а также несколько больших вод­ных горок — любимое развлечение для детей.