Тропой контрабандиста. Чем удивляет туристов самый престижный и дорогой курорт Тироля

"Возможно, где-то есть трассы, которые лучше, чем на горнолыжном курорте Ишгль. Наверняка есть места с отелями, ресторанами, которые дешевле, чем наши. Но если говорить о соотношении "цена —качество", Австрии нет равных", — утверждает Лиза Хессенберг, менеджер Австрийского представительства по туризму.

Горнолыжные курорты в Австрии дороже, чем, скажем, в Буковеле — с этим спорить трудно. Но в Европе трассы шире, очереди короче, а отдых после катания — насыщеннее. В этом я убедился в Ишгле, одном из самых престижных и дорогих курортов, расположенных в Тироле.

Маршрут контрабандистов

Первый горнолыжный подъёмник в Ишгле построили в 1952 году, и финансировали его в том числе и местные контрабандисты (на немецком: schmuggler). В соседний швейцарский городок Замнаун они перевозили в своих рюкзаках масло, сыр, шкуры коров. Возвращались с кофе, рисом, мукой, табаком, специями, нейлоновыми чулками и т. д. Шмуглеры проводили на лыжах 10–12 часов, везли за плечами 40–50 кило, а со временем охотно сменили источник заработка и начали работать на курорте. Контрабанда стала историей, а в этом году ещё и одной из маркетинговых фишек Ишгля.

"Тем, кто приезжает к нам впервые, тяжело определиться с маршрутом, выбрать для себя трассы, глядя только на карту. Поэтому наш курорт предлагает три круговых "маршрута контрабандиста" разной сложности. Ведут они из Австрии в Швейцарию и обратно", — рассказывает Лиза Хессенберг. Для удобства лыжников и сноубордистов, которые пойдут по "тропе контрабандистов", есть приложение для мобильных телефонов, оно помогает ориентироваться на маршруте.

Ишгль — небольшой городок с 1,5 тыс. жителей, его можно пройти из конца в конец за 20 минут. И выглядит эта горная деревенька, как иллюстрация к сказкам братьев Гримм

Я протестировал новинку и проехал по "серебряному маршруту шмуглеров" (средняя сложность). Внешне трасса не отличается от всех остальных, для неё не делали дополнительных "спецэффектов" вроде пограничных столбов или переодетых актёров-таможенников. Но и без них поездка увлекательна и интересна. Дух захватывает и от скорости, и от панорам заснеженных альпийских склонов. В нескольких местах выручало приложение, трасс много, можно запутаться, свернуть с маршрута. По внутренним ощущениям наша "красная" (средней сложности) трасса несколько раз становилась если не чёрной (сложной), то тёмно-красной. Но в целом пройти её проблем не составило. А одним из кульминационных моментов стал приход СМС: "Приветствуем вас в Швейцарии".

Привлекательность маршрута состоит ещё и в том, что конечная точка, швейцарский городок Замнаун, — зона duty-free. Наши туристы описывают его так: "место для неплохого шопинга с алкогольно-косметическим уклоном". И отдохнув в Швейцарии, вновь поднимаемся в горы на двухэтажном подъёмнике и замыкаем круг. Всего приключение длится примерно четыре часа, за это время пройдено 25 км по трассам и ещё 16 — на подъёмниках.

Ибица в Альпах

Ишгль — небольшой городок с 1,5 тыс. жителей, его можно пройти из конца в конец за 20 минут. И выглядит эта горная деревенька, как иллюстрация к сказкам братьев Гримм. Все здания словно нарисованы талантливым художником на фоне гор. Ничто не нарушает архитектурный ритм, всё сияет чистотой и свежестью, дома выглядят так, словно их построили только вчера. Хай-тек строго дозирован, кричащих цветов — "днём с огнём". Большинство отелей и ресторанов используют эстетику шале (домик в альпийском стиле): стены и потолки украшены деревянными панелями с резьбой, в интерьере чучела животных, рога оленей и косуль.

На протяжении светового дня Ишгль – спокойный безлюдный город. Тишину нарушает лишь характерный грохот чьих-то лыжных ботинок по тротуару. Но наступает вечер и всё вокруг преображается, становится понятно, почему австрийцы называют это место "Ибица Альп". Ишгль славится своим апрес-ски (от французского аprès-ski, дословно переводится как "после лыж"). Несколько трасс заканчиваются прямо в центре города, буквально через дорогу от баров, ночных клубов дискотек.

И "вишенка на торте" этого бесконечного праздника — высокогорные концерты под открытым небом. Каждый год в Ишгле проводится праздник по случаю открытия и закрытия сезона с участием звёзд. The Scorpions, Roxette, Thirty Seconds to Mars, Robbie Williams, Enrique Iglesias, Tina Turner, Elton John — не полный список тех, кто "дал жару" на заснеженных склонах. В этом году можно будет увидеть немецких звёзд. 1 апреля — Max Giesinger, 30 апреля — Helene Fischer.

Любишь кататься — люби и саночки

Первый горнолыжный подъёмник в Ишгле построили в 1952 году, и финансировали его, в том числе, местные контрабандисты

Одна из альтернатив апрес-ски — катание на санках. Вечера понедельника и четверга — праздник для любителей адреналина. Подъёмник поднимает вас на 2320 м, вы берёте в прокате увесистые деревянные санки и мчите на них 7 км до самого центра Ишгля. В рекламных проспектах пишут: "Это невероятно, потому что катание на санях опасны и забавны". Опасность заключается в том, что ни руля, ни тормозов конструкцией санок не предусмотрено. Любителям экстрима приходится рассчитывать лишь на подошвы своих ботинок. На первый взгляд, задача сложная, мы видели, как после пробной поездки несколько человек вернулись к подъёмнику. Остальные же скользили с горки со смехом (и) или ругательствами. В последнем случае поток весёлой брани изредка разбавляло ироничное "И за это я отдал 20 евро?!"

Трасса хорошо освещена, крутые повороты огорожены защитной сеткой. И когда кажется, что всё под контролем и можно влетать в повороты, не сбавляя скорости, под полозья попадает предательская кочка. Санки летят в одну сторону, пятая точка — в другую. Но сотни саночников уже проехали по трассе, взрыхлили снег своими полозьями и подошвами. Падание мягкое, приземляешься, как в перину, тут же вскакиваешь и спешишь продолжить поездку: не хочется, чтобы в тебя влетел кто-то из тех, кого ты только что обогнал.

Евротарзанка и снегошлёпанцы

В этом сезоне в Ишгле появился ещё один вариант экстремального спуска от подъёмника в долину — аттракцион Skyfly. На вас надевают специальное снаряжение, пристёгивают специальными тросами к стальному канату, и вы 2 км летите на высоте 50 м от одной станции к другой. На отдельных участках вы можете развить скорость свыше 80 км в час. Впрочем, приключение проходит на удивление спокойно. Большую часть маршрута вы плавно скользите, скорость практически не чувствуется. Это ощущение полёта, а не неконтролируемого падения (поездка на "Ишгль Skyfly" стоит 39 евро на человека (дети моложе 17 лет — 25 евро).

И ещё одна из альтернатив лыжам и сноуборду – снегоступы. Для любителей пеших прогулок есть спецобувь (выглядит она как гигантские "шлёпанцы" из резины и пластика с металлическими шипами). И можно гулять в ней по тропинкам через сосновые леса, идти по снежной целине к вершинам. Особой популярностью пользуется вечерний поход на снегоступах к одному из горных ресторанов. Несколько километров пешком, отдых за традиционным и не менее традиционным вином и пивом, а затем возвращение в цивилизацию, но уже на снегоходах.