Отдых в Намибии: фотосафари на слонов, прыжки в водопад и знакомство с племенами

Покормить диких животных, покататься на бордах по дюнам пустыни Намиб и послушать истории коренных жителей под звёздным небом — это далеко не весь список того, чем можно заняться в Намибии

О животных

В Намибии можно повстречать разных животных — от антилоп до жирафов. И не обязательно в заповеднике или национальном парке. Так, во время фотосафари легко встретить слонов, которые не боятся подходить к вам вплотную.

Во время круиза по Уолфиш-Бей можно увидеть морских обитателей: дельфинов и тюленей. За морскими котиками интересно наблюдать с борта корабля, а пеликанов кормить рыбой.

Дикие животные здесь привыкли к туристам и спокойно реагируют на гостей. Но лучше не испытывать судьбу и не подходить слишком близко.

Об экстриме

Южная Африка — рай для любителей активного отдыха. Можно устроить канопи-тур по одной из самых длинных рек континента и спуститься на зиплайне. Самые смелые могут испытать свои силы на аттракционе гордж-свинг. Он напоминает банджи-джампинг, но после прыжка прыгун ещё какое-то время раскачивается между скал.

Незабываемым приключением для туристов окажется тур к лагуне Сэндвич-Харбор. Здесь предлагают покататься на джипах по золотистым дюнам или полетать на самолёте над побережьем. С высоты каждый может рассмотреть стаи розовых фламинго и колонии морских котиков, которые находятся поблизости.

Сэндбординг — спуск по песчаным склонам — один из самых популярных развлечений в Намибии. Есть несколько его разновидностей. В классическом варианте вы становитесь на доску и катаетесь по дюнам, как во время сноубординга. Другой способ — съезжать с барханов, лёжа на борде. В этом случае следует надеть очки и не улыбаться, иначе вместе с яркими впечатлениями можно получить полный рот песка.

О местных жителях

Знакомство с южноафриканской культурой — ещё один повод посетить Намибию. Племена здесь дружелюбные и всегда рады туристам. В поселении кочевого народа химба местные женщины показывают смесь, которой они натирают свои волосы и тела. У них нет воды, они не моются, поэтому это их элементарная гигиена. В поселении племени дамара устраивают шоу с танцами и рассказывают, какие травы применяют в быту.

О водопаде Виктория

Так как Намибия и Зимбабве находятся по соседству, желательно воспользоваться случаем и осмотреть главную достопримечательность континента со всех сторон. Водопад можно изучить от края до края: "искупаться" под брызгами и подняться в небо на вертолёте.

О кухне

В Намибии большой выбор стейков и шашлыков. Их разнообразие поражает: из антилоп, зебры, куду, страуса и даже крокодила. Невозможно устоять перед сочным куском мяса. Пожалуй, самое необычное — это тушёный хвост коровы. Его подают в Зимбабве, на вид он, как позвоночник: мяса мало, много специй.

О комфорте

Намибию называют "Европой в Африке" во многом благодаря комфорту — всё сделано для туристов. Сервис на высоком уровне: комнаты чистые, а персонал дружелюбный. Путешественникам предлагают арендовать удобные бунгало вдали от городов, чтобы насладиться красотой дикой природы. Заселившись в лодж посреди африканской саванны, можно часами наблюдать за бабуинами и ориксами. Страна сама по себе очень безопасна. Вечером можно спокойно гулять без сопровождения гида.

О времени

Путешествовать в Намибию можно в любое время года. Когда бы вы ни поехали, днём будет жарко круглый год. С июня по август здесь прохладней, чем обычно. Порой температура ночью опускается до 10°C, потому следует запастись тёплыми вещами.

Чтобы насладиться красотой страны в полном объёме, нужно ехать в сезон дождей — он длится приблизительно с января по апрель. В этот период природа оживает и могут быть осадки, но такое случается крайне редко. В другое время дождей здесь просто не бывает. Большой плюс сезона дождей — у зверей появляется потомство.

О ценах

За две недели в стране придётся выложить чуть больше $2800. Но за эти деньги вы получите полный пакет услуг: комфортное размещение, увлекательные экскурсии и экстремальные развлечения.

Зачастую в стоимость проживания включены завтраки и ужины. Но лучше дополнительно взять с собой на еду около $40/день. В ресторане мясное блюдо из антилопы с гарниром и салатом обойдётся в $12, а бутылка вина — в $20-25.

Дополнительно придётся оплатить перелёт. Прямого рейса из Киева в Виндхук нет, поэтому нужно делать пересадки. Цена на билеты зависит от сезона, но в среднем — около $1000 в обе стороны.