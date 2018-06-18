Меандры, паромы и мамонты. Чудеса природы и истории — в Мезинском национальном природном парке

Чтобы отдохнуть от большого города, мы отправляемся в горы или на море, а потом жалуемся на трудности логистики и непроходимую толпу курортников. Однако в Украине есть место, где можно насыщенно провести время и при этом не трястись сутки в поезде, чтобы до него доехать

Мезинский национальный природный парк, расположенный в Коропском районе Черниговской области, малоизвестен среди широкой публики, а зря. Здесь есть всё для полноценного релакса — река Десна с многочисленными извивами-меандрами, густые полесские леса с деревьями-долгожителями, которым сотни лет, и уникальные памятники истории и археологии. В Мезине есть чем себя занять и в однодневной поездке, и в более длительном путешествии на несколько дней.

Река и окрестности

"Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно", — писал Александр Довженко, писатель и режиссёр, уроженец соседнего с Коропом города Сосница. Десна действительно нетронута, на ней нет электростанций, которые перегораживали бы реку и нарушали её природный режим. Поэтому Десну можно увидеть в её первозданной красоте — с широкими заливными лугами, обилием птиц и рыбы, в том числе и редких их видов. В северной части Мезинского парка река течет прихотливо — имеет множество петель и извивов. Некоторые из них отсоединились от русла Десны, так образовались озера-старицы, живописно усеянные кувшинками и водяными лилиями. Самое большое из них — озеро Хотынь площадью 50 га, расположенное возле села Радичев.

В Черниговской области есть меловые отложения, возраст которых более 75 млн лет, а расположены они как раз в Мезинском парке. Эти породы являются подножием самой живописной кручи "Пузырёва гора". Археологи находят в меловых пластах окаменелые водоросли, моллюсков, губки, обитателей доисторического моря. Есть и следы людей, так как на Пузырёвой горе в эпоху раннего железа жили представители юхновской культуры, современники скифов. А ещё с Пузырёвой горы открывается великолепный вид на Десну и озеро "Подкова счастья", названное так из-за его формы.





Привычки древних

Среди археологов Мезин знаменит, так как именно в этом селе нашли одну из самых древних в Восточной Европе стоянок древних людей. Это были кроманьонцы, которые поселились на нынешней Черниговщине около 20 тыс. лет назад, в эпоху позднего палеолита. Поселение обнаружили в 1907 году, причём случайно. Житель села Сысой Кошель копал погреб и наткнулся на кости. Об этом узнали учёные и много лет исследовали находку.

Оказалось, наши древние предки, которые кутались в шкуры и охотились на мамонтов, были очень практичными людьми. Добыв гигантское животное, они использовали практически всю его тушу. В частности, из костей мамонта и других животных кроманьонцы строили себе жилища. В Мезине было найдено пять первобытных домов, по форме похожих на чумы. Их каркас строился из дерева, обтягивался шкурой, а потом обкладывался костями. Использовалось до 300 костей, общий вес конструкции достигал трёх тонн, а площадь дома была около 20 кв. м. Но раскопки в Мезине открыли не только это, ещё были найдены сотни тысяч предметов, в их числе — знаменитые скребки, костяные иглы и пуговицы и, что самое интересное, масса украшений (в том числе знаменитые браслеты с узорами-меандрами), статуэтки и даже музыкальные инструменты. В 1965 году на месте археологических раскопок был открыт краеведческий музей, где можно увидеть уникальные экспонаты из глубины веков. Ныне он носит имя своего основателя Василия Курыленко.

Царство природы

Леса занимают 38% площади Мезинского национального природного парка, а самым интересным местом является заказник "Рыхловская дача". Именно здесь расположена аллея из 79 вековых елей, а также растут более 20 вековых дубов, средний возраст которых – 400–500 лет. У этих деревьев есть имена, к примеру, Дуплистый, Рогатый, Дуб желаний, но особенно выделяется среди долгожителей Царь-дуб. Ему около 800 лет, его крона возвышается на 40 м, а окружность ствола – 650 см!

Неподалеку от села Мезин есть ещё один могучий 500-летний дуб, названный Мазепиным. По местным преданиям, под этим деревом в XVIII веке останавливалась на отдых армия шведского короля Карла XII и Ивана Мазепы по пути на Полтаву. И хоть в действительности такого, может, и не было, и шведы шли южнее, мимо села Свердловки (ныне это Деснянское), красивой легенде это не мешает.





























Чем заняться в Мезинском национальном природном парке

Смотреть на птиц. Особенностью Десны и окружающих реку лесов является большое разнообразие птиц. Работники парка насчитали 224 вида, в том числе и редкие. К примеру, на Десне живет редкий кулик-дупель, занесённый в международную Красную книгу. В парке можно любоваться и лесными птицами, и водоплавающими, а если подгадаете, то и мигрирующими, которые останавливаются здесь на отдых. Для наблюдения за птицами на берегах Десны устроено несколько обзорных площадок.

Путешествовать экотропами. В Мезинском парке устроено несколько маршрутов — как пеших, так и велосипедных, есть и автомобильные. Они позволяют насладиться местным холмистым рельефом, увидеть живописные речные ландшафты, увидеть памятники археологии и истории. К примеру, в селе Вишеньки на правом берегу Десны сохранилась половина дворца фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского с эклектичной архитектурой с элементами готики и классицизма и оригинальной арабесковой лепниной.

Покататься на пароме. В летний сезон на Десне работает ныне экзотический вид транспорта — паром. На территории парка сохранились три паромных переправы, в сёлах Мезин, Радичев и Деснянское. Катаясь на пароме, вы увидите, как работает этот старинный вид транспорта, и полюбуетесь на реку и окрестности.