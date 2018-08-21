Замок, где хочется остаться подольше. Что стоит посмотреть в Хотине и его окрестностях

Как добраться

Из Киева поездом до Каменец-Подольского или Черновцов. Есть прямые рейсы — "Подольский экспресс" №769К до Каменец-Подольского, цена — от 121 грн. Неудобство его в том, что вы приезжаете на место в полночь. До Черновцов также едет вечерний поезд №117К, прибывающий в город в 7:30, цена купейного билета — от 300 грн. Также до Черновцов можно долететь утренним рейсом из Борисполя (полёт длится 1,15 часа), цена билета в обе стороны — от 2300 грн. Далее из Черновцов или Каменец-Подольского нужно добраться до Хотина. От автовокзала Черновцов на ул. Главной каждый час туда отправляются маршрутки, длительность поездки — час-полтора, стоимость от 50 грн. От Каменец-Подольского до Хотина часто курсируют маршрутки, но не с автовокзала, а стихийно, точка отправления — ул. Грушевского, напротив центрального рынка. Цена билета — от 25 грн. А также, конечно, можно взять такси.

Автомобилем из Киева до Хотина можно доехать за 6,5 часов. Отправляйтесь по шоссе Е40, через Житомир, Винницу, Хмельницкий. После Хмельницкого выберите трассу Т2321 в направлении Черновцов/Каменец-Подольского, двигайтесь до Хотина.

Хотинский национальный природный парк понравится и тем, кто любит историю и оборонную архитектуру, и фанатам отдыха на природе. Парк простирается вдоль южного берега Днестра с запада на восток, занимает площадь почти 4 тыс. га. Территория — с крутыми каньонами, пещерами, водопадами, густыми лесами и, конечно, знаменитой крепостью. Её, кстати, видели и те, кто никогда здесь не бывал, — в многочисленных фильмах. Ведь Хотинская крепость часто становилась съёмочной площадкой: здесь снимались "Д’Артаньян и три мушкетёра", "Захар Беркут", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" и пр.

Хотинская крепость расположена на пологом участке южного берега Днестра — будто вырастает из него. С противоположного берега крепость выглядит, как игрушечный домик на открытке. Однако, подойдя поближе, вы поразитесь её размерами: стены крепости в высоту достигают 50 м, в толщину — 5 м.

Само это место обжито давно: первая деревянная крепостица основана здесь ещё князем Владимиром Святославовичем, который крестил Русь. В XIII веке приобрела могущество Молдавская держава, и её господарь Стефан III Великий распорядился построить неприступную крепость, ставшую столицей молдавских воевод.

Вокруг Хотина уникальный, почти субтропический климат, поэтому здесь множество редких и краснокнижных растений

По одной из версий название "Хотин" происходит от слова "хотеть". И действительно, крепость и город всегда были желанными: за них шли непрерывные войны. На протяжении столетий Хотин переходил от молдаван к полякам, от поляков к туркам, а несколько раз его захватывали украинские казаки. Наконец, здесь произошла знаменитейшая Хотинская битва, длившаяся целый месяц, в августе — сентябре 1621 года. В ней армия Речи Посполитой, включавшая войско запорожцев во главе с гетманом Петром Сагайдачным, разбила турецкого султана Османа II. Эта битва овеяна многочисленными легендами. Одна из них гласит, что турки выпустили на поле боя слонов, а против них вышли босые казаки-характерники, которые разогнали могучих животных магией.

Тем не менее сто лет спустя Хотин оказался под властью Османской империи. И в XVIII веке турки построили ещё один пояс стен, четверо ворот и мечеть. Сейчас о них напоминают лишь остатки кладки да фундаменты — мечеть, в частности, в 1941 году взорвала отступающая Красная армия, чтобы неприятель не мог сделать минарет наблюдательным пунктом. Но сама крепость неплохо сохранилась: в её дворе есть глубокий колодец, в бывшей казарме работает музей Хотинской битвы и истории этого места, а также тут обустроен Музей пыток. Особенно интересны воеводский замок и часовня — они были построены поляками в готическом стиле, с великолепными стрельчатыми окнами и красивыми барельефами. По Хотинской крепости можно прогуляться самостоятельно (вход 25 грн) и с гидом — его услуги будут стоить ещё около 40 грн.

В 1991-м в честь 370-летия Хотинской битвы рядом с крепостью установили памятник гетману Петру Сагайдачному

У Хотинской крепости немало загадок. Если вы обойдёте твердыню вокруг, то на южной крепостной стене увидите большое влажное пятно, причём на высоте около 20 м. Учёные и краеведы до сих пор спорят о его происхождении: то ли оно появилось в результате раскопок, от проникновения вод, то ли в подвалах до сих под есть неучтённый склад олифы. Существует и вовсе сказочная версия происхождения этого пятна. Якобы у хотинского воеводы была красавица-дочь, на замужество которой у него были большие планы. А девушка влюбилась в одного из гарнизонных воинов и планам отца противилась. Он замуровал дочь живьём в стену, и она до сих пор льёт слёзы по своей любви.

Но Хотинская крепость не единственная достопримечательность природного парка. В него входит также Днестровское водохранилище и участок реки, где водятся редкие виды рыб. Но рыбачить не советуем, так как на реке действуют ихтиологические заказники, где рыба охраняется. Вас могут оштрафовать!

По извилистой береговой линии Днестра размещаются каньоны, которые в доисторическом прошлом были дном сарматского моря. Эти каньоны называют "стенками", настолько они круты и изрезаны ущельями. Вокруг Хотина уникальный, почти субтропический климат, поэтому здесь множество редких и краснокнижных растений. В лесах, растущих на каньонах, можно встретить, к примеру, чёрных аистов и лесных котов.

По крепости можно прогуляться самостоятельно (вход 25 грн) и с гидом, его услуги — ещё около 40 грн

Один из самых интересных каньонов на южном берегу Днестра — Гриняцкая стенка. Он находится у села Гринячки, в 40 км к западу от Хотина. Помимо живописной растительности и великолепного вида на реку, в каньоне есть множество пещер — 10 природных и 15 искусственных. Последние давным-давно вырыли люди, которые добывали строительный известняк.

Также в каньоне есть карстовый ручей, впадающий в Днестр. Он проходит через пороги и превращается в водопад под названием Шумило высотой 34 м. В это красивое место нелегко добраться, однако если вы едете с палатками, то в 300 м от водопада есть стоянка и беседка для отдыха.