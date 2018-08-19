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Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова

Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова

Километры пустынного пляжа с миллионами ракушек, невероятная бирюза моря и далёкие корабли на горизонте. Как добраться до Кинбурнской косы и чем там заняться, рассказывает Фокус

Галина Ковальчук - 19.08.18 79
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Как добраться

Поездом из Киева до Николаева. Есть удобный рейс 121К, который отправляется в 21:39 и прибывает на место в 7:42 (стоимость купейного билета 254 грн). В прошлом году от николаевского речного порта запустили "Ракету" на Кинбурнскую косу, но судно ходило нерегулярно. Пока неизвестно, возобновятся ли рейсы этим летом. Если да, то информацию о них нужно искать на сайте http://nibulon.com. Более надёжный вариант — добраться из Николаева до Очакова. Из Николаева, от автостанции "Дачная", туда едет одна маршрутка, в 10 утра, цена билета 67 грн, длительность поездки — два часа. Также можно взять такси. Из Очакова на Кинбурн ходит баркас, но не из главного порта, а от частного причала 333-Л. Судно отправляется в 8:00, 12:00, 16:00, цена билета — 70 грн, длительность поездки — 45 мин. Но график может меняться, его нужно уточнять: тел.: (067) 795-24-07. Сухопутный вариант путешествия на Кинбурн из Херсона такой же неудобный и длительный. Оттуда на село Геройское ходит автобус, он отправляется с автовокзала в 11:55 и в 15:50, едет около трёх часов, стоимость билета 100 грн. В Геройском асфальтная дорога заканчивается, начинается путь через пески. Поэтому от Геройского дальше нужно либо идти пешком, либо договориться с местными, чтобы они забрали вас на внедорожнике. Контакты: (067) 956-23-16, Виктор, водитель "Урала"; или (067) 948-56-05, Юрий, у него внедорожник.

От Киева до Кинбурна около 700 км, их можно преодолеть за 11 часов. Ехать нужно по Одесскому шоссе Е95 через Белую Церковь, Умань до Николаева, далее по Е58 на Херсон. Не заезжая в Херсон, переправьтесь через Днепр возле Антоновки. По шоссе Р57 езжайте через Олешки, Голую Пристань, сёла Забарино и Виноградное до села Геройское. Далее — просёлочные грунтовки Кинбурна, по которым можно передвигаться только на внедорожнике с полным приводом.

Километры пустынного пляжа с миллионами ракушек, невероятная бирюза моря и неба, далёкие корабли на горизонте — всё это на "стрелке", длинной береговой линии на южной оконечности Кинбурнского полуострова, одного из самых очаровательных уголков юга Украины. "Стрелка" выходит на юг, и, как говорят местные жители, если вы сядете на пляже, то в ясную погоду сможете увидеть турецкий берег. В реальности его, конечно, не видно, но если вы пойдёте по пляжу в западном направлении, то точно увидите бушующий водоворот — это встречаются солёные воды Чёрного моря и пресные Днестра и Днепра, соединённые в Днепро-Бугском лимане. А восточнее Кинбурна простирается Ягорлицкий залив, неглубокий и очаровательный, с островами Долгий и Круглый, которые когда-то были частью полуострова, но отделились от него.

До Кинбурна нелегко добраться, инфраструктура здесь не развита, поэтому даже в сезон туристов не очень много. На Кинбурне всего три села — Покровское, Васильевка и Покровка, основанные в XVII веке казацкими семьями. Сейчас их население составляет около 600 человек, которые живут с домашнего хозяйства, рыбалки и туристов.

Здесь, в заповедной зоне, можно увидеть дикую природу во всей красе

С 2009 года Кинбурн и прилегающая акватория входят в состав Национального природного парка "Белобережье Святослава". Ведь на полуострове есть не только пляжи, здесь сформировалась уникальная экосистема — с лесами, озёрами, болотами и цветущими долинами. Название парка кажется странным, однако его взяли из древней истории этих мест: их упоминал ещё Нестор-летописец в "Повести временных лет", когда рассказывал о легендарном киевском князе Святославе. Во время войны с печенегами он останавливался на Кинбурне: "И пришёл Святослав к порогам, и нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стало у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову, и тут перезимовал Святослав". Согласно преданию, в битве у днепровских порогов князь Святослав и погиб, а печенежский хан Куря сделал из его черепа чашу и пил из неё вино.

На Кинбурне археологи находят множество свидетельств далёкого прошлого, так как здесь был стратегически важный выход в море. Тут жили первобытные люди, потом греки, а у турок на южной оконечности косы была крепость, которую отбивал полководец Суворов. Он, кстати, передвигаясь с войском к Очакову, заблудился в окрестных дремучих лесах и несколько дней не мог найти выход. Впоследствии леса вырубили для строительства городов, и от них на Кинбурне остались небольшие рощи, которые называют "сагами". Одна из них — Ковалёвская сага, расположенная на запад от села Покровка. Это самая большая на нижнем Днепре ольховая роща площадью 12 га, где вековые деревья сплелись корнями друг с другом. В роще есть озеро, в котором живут редкие болотные черепахи.

Пляжи Кинбурна тянутся на километры — места хватает всем

Ещё одна достопримечательность полуострова — озёра: пресноводные и солёные. Из последних, по преданиям, чумаки брали соль, когда озёра пересыхали летом. В южной оконечности Кинбурна находятся два самых больших озера на полуострове — живописные Черепашино и Чернино. Это кефальные озёра: они соединяются с морем, откуда весной приходят мальки рыбы, растут и осенью снова выходят в море. А на севере Кинбурна расположены Биенковы плавни — система пресноводных озёр, соединённых между собой. Этот массив ещё пять лет назад умирал — озёра пересохли, живность оттуда ушла, и плавни превращались в пустыню. Однако усилиями волонтёров озёра и каналы между ними почистили, растительность проредили. Благодаря этому озёра вновь наполнились водой, всего удалось спасти не мене 400 га территории. И, главное, на Биенковы плавни вернулись птицы: теперь здесь живут колонии розовых пеликанов, а также обитают такие редкие виды, как ходулочники и шилоклювки. Кроме того, Кинбурн — место остановки птиц во время сезонных миграций, поэтому если вы хотите насладиться наблюдением за пернатыми, то весной и в начале осени встретите их тут в огромном количестве.

Где жить

Самый бюджетный вариант поселения — в своей палатке. Но на Кинбурне есть и обустроенный палаточный лагерь "Гармония", правда, он работает только со второй половины июля до конца августа. Лагерь предлагает разные варианты проживания — и в арендованной палатке с трёхразовым питанием, и в своей палатке, без питания. На территории лагеря есть умывальник и душ с пресной водой. Цены — 50–100 грн с человека. Детали уточняйте по тел. (050) 244-01-99, (097) 299-04-20, (093) 465-33-40.

Жильё сдают и местные жители, цена стартует от 100 грн и варьируется в зависимости от удобств и сезона. Кроме того, в сёлах Покровское и Покровка есть несколько баз отдыха и пансионатов, в которых цена за номер стартует от 400 грн. Такие расценки, к примеру, в экопансионате "Крайня хата" возле Покровки (тел. (066) 790-24-22). Однако в разгар сезона цены повышаются. Кроме того, номера нужно бронировать по крайней мере за месяц — мест мало и они очень быстро раскупаются.

Природа и история

Работники природного парка "Белобережье Святослава" обустроили несколько маршрутов, по которым водят экскурсии. Это, в частности, обзорная прогулка "Большой Кинбурн" по периметру полуострова, которая начинается и заканчивается в селе Покровское. Вы увидите и озёра, и плавни, и густые рощи, а также заберётесь в урочище "Зелені кучугури" с песчаными холмами, степной растительностью и редкими видами животных и птиц. Этот маршрут длинный, до десятка километров, и со всеми остановками может длиться целый день.

Также предлагается историко-туристический маршрут "Суворовский" — по местам военной истории. Маршрут начинается в порту Очакова, затем на катере вас провезут по Днепро-Бугскому лиману мимо рукотворного острова Морской батареи. На самом Кинбурне вы посмотрите остатки восточного вала Кинбурнской крепости и причала, походите по местам боёв Крымской войны, увидите памятные знаки в честь военачальников и другие исторические достопримечательности. Чтобы узнать точную длительность и стоимость экскурсий, обращайтесь в администрацию парка. Адрес: г. Очаков, ул. Лоцманская, 18, тел. (05154) 3-00-26, 2-39-43.

Поход в дремучий лес

Западнее села Васильевка находится сохранившийся на полуострове реликтовый Волыжин лес. Он включает в себя и степные зоны с низинными озёрцами, и густые чащи с редкими видами деревьев, в частности, днепровской берёзой. Но главная достопримечательность Волыжиного леса — вековые дубы, в том числе 700-летний дуб, самый старый на Николаевщине. Есть легенда о том, что этот дуб видел Александр Пушкин, когда путешествовал по югу Украины, и впоследствии именно о нём написал знаменитые строки о Лукоморье, "златой цепи" и "коте учёном". А летом после дождей этот лес может очень порадовать любителей тихой охоты.

Созерцание орхидей

Ещё одна диковинка Кинбурна — долина между озёрами Черепашиным и Черниным у села Покровка. Она называется Орхидным полем, так как здесь густо растут семь видов диких орхидей, причём редких видов, занесённых в Красную книгу Украины. Это самое большое в Европе место их произрастания, его площадь — 60 га. Однако нужно подгадать время посещения долины — орхидеи цветут только в начале мая около двух недель, затем цветы быстро опадают под солнцем и ветром.

Медитация на пляже

Эти места популярны среди эзотериков и йогов. На Кинбурне регулярно проводятся выездные многодневные йога-семинары, объявления о которых можно найти в профильных сообществах в Сети.

ЛАЙФХАК

Если вы отправляетесь на Кинбурн с палаткой, то позаботьтесь о еде. Ресторанов и кафе здесь нет, в местных сёлах есть только небольшие магазины, где выбор продуктов ограничен. Имеет смысл закупить запас съестного "на материке", так как необходимого у местных жителей может не оказаться. Также на Кинбурне есть рощи и низины с болотами, поэтому здесь очень много комаров, так что запаситесь репеллентами.

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