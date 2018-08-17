Открытый простор. Как правильно отдыхать и чем заняться на Гуцульщине

Густые еловые леса, быстрые реки, могучие вершины гор, озёра, в которые смотрит небо, и ощущение такого бескрайнего простора, который не найдёшь в городах. Зачем идти "в далекі гори, на широкі полонини", рассказывает Фокус

Как добраться

Самый удобный поезд из Киева — №143К до Ворохты, он отправляется в 20:19 и прибывает на место в 8:55. Стоимость купейного билета — 327 грн. Есть поезда и до Ивано-Франковска. И даже самолёт: летает из аэропорта Борисполь дважды в день, в семь утра и днём, в 16:25 (стоимость билетов в оба конца — от 3700 грн, продолжительность полёта — 1,20 часа). Но из областного центра в горы вам придётся добираться на автобусах или такси по плохим дорогам два-три часа, в зависимости от рейса. В самой Ворохте есть несколько служб такси, если вам нужно в другие сёла.

От Киева до Яремче более 600 км, которые можно преодолеть за девять часов. Отправляйтесь по трассе Е40 через Житомир, затем двигайтесь по Н03, Р32 и Р34 до Тернополя. За городом поверните на юг, на шоссе М19, и, забирая на запад, по шоссе Н18, двигайтесь на Ивано-Франковск. За областным центром нужно съехать на Т0906, дорогу на Надвирну — Буковель и ехать до Яремче. По территории национального парка проходит трасса Н09 — через Микуличин, Татарив и Ворохту.

Те, кто бывал в Карпатах, знают, что устоять перед их красотой невозможно: густые еловые леса, быстрые реки и водопады, могучие вершины гор, озёра, в которые смотрит небо, и ощущение такого бескрайнего простора, который не найдёшь в городах и не "схватишь" ни одним фотоаппаратом. Высокогорье — особенное место, здесь удивительная природа и уникальный уклад жизни. Сердце Карпат — Гуцульщина, край, в котором сложилась своя атмосфера и культура, неотделимая от красот и особенностей природы.

Собственно Гуцульщина входит в Карпатский национальный природный парк — один из самых крупных в Украине. Он занимает более 50 тыс. га и протянулся с севера на юг, от городка Делятин, через Яремче, Ворохту — до высокогорных сёл Дземброня и Шибене. Парк охватывает два Карпатских хребта — Черногору, самый высокий хребет, куда входит Говерла, и частично Горганы, а также невысокие, но особенные горы — с вершинами Хомяк и Синяк. На территории Черногоры находятся и заповедные буковые леса — древние и крайне ценные природные комплексы, они входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Все слышали о "червоной руте", но мало кто знает, как она выглядит: оказывается, вот так

Сейчас Карпаты — одно из самых привлекательных туристических направлений в нашей стране, причём круглый год. Зимой сюда едут кататься на лыжах, а летом отправляются в пешие походы по горам или на сплавы по рекам Прут и Черемош. Да и в сёлах Гуцульщины есть что посмотреть, ведь этот край стал высокогорным курортом более ста лет назад. Тогда Карпаты входили в состав Австро-Венгерской империи, которая принесла в горы блага цивилизации. В 1895 году в регионе была большая стройка — прокладывали железную дорогу и возводили мосты. К примеру, в Яремче был построен один из самых прогрессивных на тот момент мостов — арочный, с пролётами длиной 65 м, спроектированный венскими инженерами. В Ворохте построили целых четыре моста, в том числе самый длинный арочный из камня, два из них используются до сих пор. Благодаря путям сообщения на Гуцульщину стали приезжать курортники, к примеру, львовяне строили здесь виллы для отдыха.

Если вы не планируете идти в горы, в самих гуцульских селениях вас ждёт много интересного. Кроме развалин австрийского моста в Яремче есть очень красивый водопад Пробий. Это каскадный водопад, он быстро прорывается через огромные камни, шумит и пенится, и всё это можно увидеть прямо в центре города. Ещё один популярный маршрут в Яремче — скалы Довбуша, легендарного народного героя и повстанца. В Ворохте можно полюбоваться старинными мостами и сходить на местную ярмарку, где продают травяные сборы, традиционную одежду, покрывала из овечьей пряжи и множество сувениров. Побывайте и в Микуличине, это живописное село — самое длинное в Украине, оно протянулось на 44 км вдоль берегов Прута. Самые труднодоступные, но и самые спокойные высокогорные сёла, такие как Дземброня (970 м над уровнем моря). Здесь живёт немного людей, а места очень красивые: со своей полониной Косарище и высокими горами, окружающими долину. Дземброня известна тем, что здесь бывали писатели Василь Стефаник и Леся Украинка. А ещё здесь жил режиссёр Сергей Параджанов, и именно пейзажи Дземброни вдохновили его снять фильм "Тени забытых предков".

Густые еловые леса и могучие вершины гор рождают ощущение такого бескрайнего простора, который не "схватишь" ни одним фотоаппаратом

В этих местах сохранились и уникальные памятники архитектуры — старинные деревянные храмы, которые возводились и в городах, и в сёлах. В том же Микуличине есть Троицкий храм, в Яремче — церковь Святого Иоанна Милостивого XVII века, в соседнем Татарове сразу возле трассы вы увидите церковь Святого Дмитрия XVIII века. Нечто особенное можно увидеть в селе Яблуныця. Здесь есть деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в конце XIX века. Интересна не только её архитектура, но и внутреннее убранство — резной иконостас делал известный народный умелец, мастер по дереву Василий Турчиняк, родом из окрестностей Делятина. А несколько икон в этом храме, в частности "Иисус Христос в оливковом городе", принадлежат кисти художника Карла Скочдополя. Он был судетским немцем, учился в Венской академии искусств в то же время, что и Гитлер, а потом переехал в Станислав (нынешний Ивано-Франковск), женился, жил и работал в Галичине. Его праправнучка — известная украинская писательница София Андрухович.

Сохранить природные и культурные ценности Карпат удаётся не всегда. К сожалению, мы регулярно слышим новости о вырубке лесов, сгоревших деревянных церквях и целых "островах" из пластиковых бутылок в горных реках. И как бы пафосно это ни звучало, хочется попросить всех гостей Гуцульщины бережно относиться к природе — не оставлять после себя мусор, не срывать бесцельно цветы и ветки, не жечь костры в необу­строенных для этого местах.