Открытый простор. Как правильно отдыхать и чем заняться на Гуцульщине

Как добраться
Самый удобный поезд из Киева — №143К до Ворохты, он отправляется в 20:19 и прибывает на место в 8:55. Стоимость купейного билета — 327 грн. Есть поезда и до Ивано-Франковска. И даже самолёт: летает из аэропорта Борисполь дважды в день, в семь утра и днём, в 16:25 (стоимость билетов в оба конца — от 3700 грн, продолжительность полёта — 1,20 часа). Но из областного центра в горы вам придётся добираться на автобусах или такси по плохим дорогам два-три часа, в зависимости от рейса. В самой Ворохте есть несколько служб такси, если вам нужно в другие сёла.
От Киева до Яремче более 600 км, которые можно преодолеть за девять часов. Отправляйтесь по трассе Е40 через Житомир, затем двигайтесь по Н03, Р32 и Р34 до Тернополя. За городом поверните на юг, на шоссе М19, и, забирая на запад, по шоссе Н18, двигайтесь на Ивано-Франковск. За областным центром нужно съехать на Т0906, дорогу на Надвирну — Буковель и ехать до Яремче. По территории национального парка проходит трасса Н09 — через Микуличин, Татарив и Ворохту.
Те, кто бывал в Карпатах, знают, что устоять перед их красотой невозможно: густые еловые леса, быстрые реки и водопады, могучие вершины гор, озёра, в которые смотрит небо, и ощущение такого бескрайнего простора, который не найдёшь в городах и не "схватишь" ни одним фотоаппаратом. Высокогорье — особенное место, здесь удивительная природа и уникальный уклад жизни. Сердце Карпат — Гуцульщина, край, в котором сложилась своя атмосфера и культура, неотделимая от красот и особенностей природы.
Собственно Гуцульщина входит в Карпатский национальный природный парк — один из самых крупных в Украине. Он занимает более 50 тыс. га и протянулся с севера на юг, от городка Делятин, через Яремче, Ворохту — до высокогорных сёл Дземброня и Шибене. Парк охватывает два Карпатских хребта — Черногору, самый высокий хребет, куда входит Говерла, и частично Горганы, а также невысокие, но особенные горы — с вершинами Хомяк и Синяк. На территории Черногоры находятся и заповедные буковые леса — древние и крайне ценные природные комплексы, они входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Все слышали о "червоной руте", но мало кто знает, как она выглядит: оказывается, вот так
Сейчас Карпаты — одно из самых привлекательных туристических направлений в нашей стране, причём круглый год. Зимой сюда едут кататься на лыжах, а летом отправляются в пешие походы по горам или на сплавы по рекам Прут и Черемош. Да и в сёлах Гуцульщины есть что посмотреть, ведь этот край стал высокогорным курортом более ста лет назад. Тогда Карпаты входили в состав Австро-Венгерской империи, которая принесла в горы блага цивилизации. В 1895 году в регионе была большая стройка — прокладывали железную дорогу и возводили мосты. К примеру, в Яремче был построен один из самых прогрессивных на тот момент мостов — арочный, с пролётами длиной 65 м, спроектированный венскими инженерами. В Ворохте построили целых четыре моста, в том числе самый длинный арочный из камня, два из них используются до сих пор. Благодаря путям сообщения на Гуцульщину стали приезжать курортники, к примеру, львовяне строили здесь виллы для отдыха.
Если вы не планируете идти в горы, в самих гуцульских селениях вас ждёт много интересного. Кроме развалин австрийского моста в Яремче есть очень красивый водопад Пробий. Это каскадный водопад, он быстро прорывается через огромные камни, шумит и пенится, и всё это можно увидеть прямо в центре города. Ещё один популярный маршрут в Яремче — скалы Довбуша, легендарного народного героя и повстанца. В Ворохте можно полюбоваться старинными мостами и сходить на местную ярмарку, где продают травяные сборы, традиционную одежду, покрывала из овечьей пряжи и множество сувениров. Побывайте и в Микуличине, это живописное село — самое длинное в Украине, оно протянулось на 44 км вдоль берегов Прута. Самые труднодоступные, но и самые спокойные высокогорные сёла, такие как Дземброня (970 м над уровнем моря). Здесь живёт немного людей, а места очень красивые: со своей полониной Косарище и высокими горами, окружающими долину. Дземброня известна тем, что здесь бывали писатели Василь Стефаник и Леся Украинка. А ещё здесь жил режиссёр Сергей Параджанов, и именно пейзажи Дземброни вдохновили его снять фильм "Тени забытых предков".
Густые еловые леса и могучие вершины гор рождают ощущение такого бескрайнего простора, который не "схватишь" ни одним фотоаппаратом
В этих местах сохранились и уникальные памятники архитектуры — старинные деревянные храмы, которые возводились и в городах, и в сёлах. В том же Микуличине есть Троицкий храм, в Яремче — церковь Святого Иоанна Милостивого XVII века, в соседнем Татарове сразу возле трассы вы увидите церковь Святого Дмитрия XVIII века. Нечто особенное можно увидеть в селе Яблуныця. Здесь есть деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в конце XIX века. Интересна не только её архитектура, но и внутреннее убранство — резной иконостас делал известный народный умелец, мастер по дереву Василий Турчиняк, родом из окрестностей Делятина. А несколько икон в этом храме, в частности "Иисус Христос в оливковом городе", принадлежат кисти художника Карла Скочдополя. Он был судетским немцем, учился в Венской академии искусств в то же время, что и Гитлер, а потом переехал в Станислав (нынешний Ивано-Франковск), женился, жил и работал в Галичине. Его праправнучка — известная украинская писательница София Андрухович.
Сохранить природные и культурные ценности Карпат удаётся не всегда. К сожалению, мы регулярно слышим новости о вырубке лесов, сгоревших деревянных церквях и целых "островах" из пластиковых бутылок в горных реках. И как бы пафосно это ни звучало, хочется попросить всех гостей Гуцульщины бережно относиться к природе — не оставлять после себя мусор, не срывать бесцельно цветы и ветки, не жечь костры в необустроенных для этого местах.
Где жить
Туристическая индустрия в Карпатах развита хорошо: в каждом селе есть базы и дома отдыха, санатории, отели, а местные жители сдают комнаты и целые коттеджи для туристов. Цены разные. В отелях они стартуют с 1 тыс. грн, в частном секторе — с 300 грн в сутки. Если же вы едете с палаткой, старайтесь ставить её в оборудованных местах.
Слушать водопад
Один из красивейших водопадов Гуцульщины — Женецкий Гук расположен между сёлами Микуличин и Татаров. Этот водопад образует речка Женец: по каменному ложе вода с гулом (по-местному "гуком") падает с высоты 18 м, отсюда и его название. К водопаду сравнительно легко попасть: на трассе Микуличин — Ворохта на него есть указатель, после которого 5 км можно проехать по асфальтной дороге, а дальше придётся идти по грунтовке. Но за труды вы будете вознаграждены чудесными видами с верхней и нижней смотровых площадок. А если вы отправитесь к водопаду летом, берите купальные принадлежности. У подножия водопада образовался природный бассейн, где можно искупаться.
Подняться к озеру
Наравне с Маричейкой и Несамовытым озеро Бребенескул — один из красивейших водоёмов Карпат. Оно лежит в узкой долине, в окружении почти отвесных, покрытых зеленью скал, и кажется, что это сами горы смотрят в небо. Попасть в это место непросто, Бребенескул — самое высокогорное озеро Украины, его высота над уровнем моря 1801 м! До озера легче добираться из Рахова — на машине до полонины Лемской, а дальше пешком 7 км. Для выносливых путешественников есть маршрут из села Дземброня к горе Бребенескул, но он труден из-за крутых подъёмов и перепадов высоты.
Уйти в леса
Поскольку Карпатский национальный природный парк велик по площади и богат интересными местами, его работники разработали 18 маршрутов экотроп разной протяжённости и сложности. Есть маршруты в границах одного селения, к примеру, в Яремче, есть походы протяжённостью 2–5 км — от урочища до урочища, а есть и длительные походы на горы Говерла, Хомяк, Пип Иван. Чаще всего тропы начинаются у КПП лесных хозяйств, здесь нужно будет заплатить 10–20 грн за проход. О точной продолжительности и других деталях маршрутов можно узнать на сайте природного парка (www.cnnp.if.ua). Адрес администрации: г. Яремче, ул. Василя Стуса, 6, тел. (3434) 2-27-31.
Многодневными туристическими походами сотрудники парка не занимаются, однако в Яремче есть специализирующиеся на этом турфирмы. Это "Перлина Карпат" (г. Яремче, ул. Свободы, 291, тел. (03434) 2-18-19), "Зорі Карпат" (г. Яремче, ул. Свободы, 246, тел. (03434) 2-11-82), "Яремчанское туристическое агентство" (г. Яремче, ул. Петраша, 6, тел. (03434) 2-25-38).
Тихо поохотиться
Карпатская приманка в летнее время — это грибы и ягоды. Здесь невероятно вкусные боровики, есть малина, ежевика и афина (так гуцулы называют чернику). Тем, кто увлекается тихой охотой, в Карпатах будет приволье. Если вы хотите посвятить ей свой отпуск, то стоит поселиться у местных жителей и спрашивать у них о грибных и ягодных местах, ведь прямо у дороги дары леса не растут.
Техника безопасности
Горы — место потрясающе красивое, но и опасное. Это не отель all inclusive, где можно отдыхать, "не приходя в сознание". В горы нужно идти с открытыми глазами и соблюдать технику безопасности. Вот несколько правил
- Желательно не отправляться в поход одному, лучше группой, в идеале — с местным проводником.
- Не отклоняйтесь от проложенных маршрутов: есть риск сорваться с крутого склона или заблудиться, отстав от группы.
- На каждом информационном щите в начале маршрутов есть телефоны спасательной службы. Сохраните их себе на всякий случай.
- На водопадах крайне осторожно передвигайтесь по камням: на влажной поверхности легко оступиться.
- Если вы собираетесь в пеший поход по горам, заранее позаботьтесь об экипировке. Ключевой её элемент — правильная обувь. Не пожалейте денег на специальные трекинговые ботинки или кроссовки, это спасёт ваши ноги. Старайтесь купить свободную обувь и предварительно хотя бы день поносите её в городе, чтобы стопы привыкли.
- Даже если вы идёте в поход летом, берите с собой тонкую пуховую куртку или жилет. Пока вы поднимаетесь, будет жарко, но на вершине "душегрейка" понадобится — там холодно и дует пронзительный ветер. А если вы поднимаетесь на Говерлу, то там даже на подъёме часто гуляют сильные боковые ветры.
- Обязательно надевайте солнечные очки. Чем выше вы поднимаетесь, тем сильнее излучение ультрафиолета, даже если день хмурый и солнца не видно. К тому же желательно смазать лицо солнцезащитным кремом.
- Непременный элемент экипировки — дождевик, а лучше плащ-палатка. Погода в горах переменчива, особенно весной: за два часа вы можете позагорать на жарком солнце, промокнуть под дождём и даже попасть под град.
- Если вы заказали экскурсию, не пренебрегайте инструктажем, который проводят работники парка. Они действительно заботятся о вашей безопасности.
- Крайне осторожно курите в лесу в сухую летнюю погоду. Не бросайте в мох окурки, даже те, которые кажутся полностью погасшими: он может загореться.
ЛАЙФХАК
Если пеший маршрут по горам сложный, то предварительно купите трекинговые палки. Многим они кажутся просто забавным девайсом "для пенсионеров", но на самом деле сильно облегчают подъёмы и спуски.