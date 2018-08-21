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Главная » Красивая страна » День сурка, который не хочется заканчивать. Чем заманивает туристов национальный парк "Двуречанский"
День сурка, который не хочется заканчивать. Чем заманивает туристов национальный парк "Двуречанский"

День сурка, который не хочется заканчивать. Чем заманивает туристов национальный парк "Двуречанский"

В национальном парке "Двуречанский" можно сделать фото с байбаками и забыть о замкнутом круге "работа – дом – работа". Чем еще заняться в настоящем царстве Флоры на востоке Харьковской области, рассказывает Фокус

Татьяна Гордиенко - 21.08.18 853
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Как добраться

Так как Двуречанский парк достаточно труднодоступен, в Харьков лучше приезжать рано утром, чтобы иметь возможность добраться до природных красот в тот же день. Поезд Киев — Харьков №776П отправляется из столицы почти в полночь, а приезжает в Харьков к 08:30, билеты стоят от 122 до 142 грн. Другой вариант — приехать в Харьков вечером и там переночевать: тогда можно воспользоваться удобным "Интерсити" 724К, который довезет вас всего за 4 часа 40 минут, а с шести вечера у вас будет возможность и погулять по Харькову, и поужинать, и найти ночлег. С Харьковского автовокзала №6 нужно ехать автобусом до с. Двуречная, а дальше идти пешком до Новомлынска, хотя это довольно далеко.

Для посещения нацпарка это оптимальный вариант. Из Киева езжайте по М03 в направлении Полтава — Харьков, дальше вам нужно на Е40 и Р07 — через Чугуев на Купянск. За Купянском проследуйте по Р79 до села Петровка.

Если вы устали, а окружающие твердят вам, что это сезонное, — не торопитесь раздражаться. Британские ученые подсчитали, что если бы вокруг жилых домов было больше зеленых насаждений хотя бы на 20%, то число людей, страдающих депрессией, снизилось бы на 11%, а тех, кто борется со стрессом и тревожностью, — на целых 17%. Растения — наши большие друзья, жаль, что различаем мы только каштан за окном и кактус на офисном столе. А ведь не так уж далеко раскинулось настоящее царство Флоры — национальный природный парк "Двуречанский" на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол.

Белые меловые горы в "Двуречанском" — уникальная особенность местного пейзажа. 22 млн лет назад на этом месте было палеогеновое море — прямо под ногами вы можете найти самые настоящие ископаемые в виде древних ракушек. Но самое главное — хорошая сохранность белоснежных склонов означает и присутствие совершенно неповторимой растительности.

По состоянию на начало 2016 года здесь насчитывалось 996 видов растений и грибов. Среди них подлежат охране 100 видов растений и 1 вид лишайников. А, например, проломник Козо-Полянского — травянистое растение с маленькими белыми цветами, которые распускаются обычно в мае-июне, — и вовсе сохранился в Украине только на территории парка. В свою очередь, бабочка голубянка европейская, которая также внесена в Красную книгу Украины, живет только там, где есть проломник Козо-Полянского, ведь она питается только им.

Белые меловые горы — уникальная особенность местного пейзажа

Так что Двуречанский — это еще и царство Фауны: здесь живут 295 видов охраняемых государством животных, например, хорь степной, косуля европейская и волк. Да-да, но не пугайтесь: в парке есть заповедная зона, куда посетителям хода нет, и волки обитают именно там. А вот для туристов проложены экотропы — в частности, "Лесная" и "Степная". Прогуливаясь по ним, можно встретить, например, степного сурка — байбака. Встретить, умилиться, восхититься и понять, что ваш личный День сурка в режиме "дом — работа — дом" наконец закончился!

"Степная" тропа проходит между меловыми холмами и берегом Оскола, ее длина — около 5 км, а вот "Лесная" вьется по старой просеке, которая уже почти приобрела свой первозданный вид, протяженность этого маршрута — 3 км.

Урочище "Заливное" — настоящий изумруд в степном пейзаже, тенистая дубрава, в которой по весне растут редкие дубравные тюльпаны и нежнейшие орхидеи вида дремлик чемерицевидный. Благодаря этим и еще нескольким исчезающим видам растений урочище включено в Перечень редких природных местообитаний Европы. Для летучих мышей такая дубрава — как дом родной, а поскольку большинство видов рукокрылых Украины внесены в Красную книгу, то значение урочища для сохранения этих животных трудно переоценить. В эту заповедную зону можно попасть с экскурсоводом.

Где жить

На территории парка есть кемпинг, можно прекрасно расположиться в палатках. Если ночевка на природе — слишком экстремальный вариант, стоит вернуться в Харьков либо расположиться на базе отдыха, например, в Малиновке (36° 39.391"N, 49° 48.005 "E; тел. (057) 784-78-78; (063) 678-78-78), где есть современные домики, ресторан, все удобства и красивые веранды, где можно сыграть не только свадьбу в Малиновке, но и просто отпраздновать самый лучший день в году (500–1000 грн в сутки).

Два дня тишины

Меловые горы и река Оскол — идеальные места для пешеходных походов средней сложности. Здесь есть возможность понаблюдать за животными в их природной среде, а также сделать отличные фото. На берегу Оскола вы найдете множество мест, подходящих для того, чтобы стать с палаткой, а также на территории парка расположен специально оборудованный палаточный городок. В спокойном темпе и с ночевкой пеший поход по всему нацпарку займет два дня. Если самостоятельно в такие походы вы не ходили, можно присоединиться к экскурсионным группам: в теплый период много харьковских туристических организаций занимаются подобными трекинговыми программами.

"Смыть" стресс

Главная героиня парка — река Оскол, целых 24 км заливных лугов, озер и чудесных песчаных пляжей, течение Оскола здесь медленное: хочешь — купайся, хочешь — сплавляйся на байдарках. Между прочим, терапевтический эффект водной глади на психику человека научно доказан. Исследователи Европейского центра природы и здоровья (European Centre for Environment and Human Health) опросили в 2012 году около 3 тыс. человек и попросили их оценить изменения в самочувствии после отдыха на природе: те, кто находился возле больших водоемов, чувствовали себя гораздо лучше, чем те, кто просто прогуливался в городском сквере.

ЛАЙФХАК

Если вы познакомились с растениями и животными Двуречанского парка, то, возможно, было бы неплохо узнать и об истории этого края: в пгт Двуречная по адресу: переулок Спортивный, 1 находится краеведческий музей. В нем собраны интересные артефакты, которые дают более полное представление о культуре и быте жителей этого края.

 

Царство Флоры

Топ-5 редких растений "Двуречанского"

Адонис весенний

Это многолетнее лекарственное растение, также известное под названием горицвет. Многие уверены, что именно в этот цветок Афродита превратила своего погибшего возлюбленного — прекрасного юношу Адониса. Но нет, Афродита превратила его в другой цветок — анемон. А адонисом назвали это очень полезное растение финикийцы, которые почитали юного воскресающего бога весны — Адона.

Миндаль степной

Миндаль — растение, которое мы обычно ассоциируем с югом и со сладостями. Но этот миндаль (другое его название — бобовник) нельзя употреб­лять в пищу ни в коем случае. Более того, все части растения ядовиты. А цветет он ранней весной очень красивыми розовыми цветами, привлекающими пчел со всех окрестных лугов.

Пион узколистный

Изящное и очень красивое растение, занесенное в Красную книгу Украины, но стараниями садоводов разводимое для украшения садов и палисадников. Цветет в мае.

Иссоп меловой

Это растение, известное еще древним, родом из Средиземноморья. Ближайший его родственник, иссоп лекарственный, применялся как средство от простуды с античных времен, а также его использовали как пряность к мясу и рыбе и в качестве ингредиента для настоек. Иссоп меловой для этого не подходит, но вот запах его — стойкий и горьковатый — визитная карточка летних меловых холмов.

Проломник Козо-Полянского

Представитель гипсовой флоры, эндемичный исчезающий вид бассейна реки Дон. Является кормовым растением для исчезающего вида бабочек — голубянки европейской. Борис Михайлович Козо-Полянский — выдающийся ботаник, в честь которого также названы вид шиповника и два вида растений семейства зонтичных. На это растение можно полюбоваться и в ботанических садах, где его специально выращивают: в Национальном ботаническом саду НАН Украины, в ботсаду при университете Тараса Шевченко и при Харьковском университете имени Каразина.

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