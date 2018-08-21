День сурка, который не хочется заканчивать. Чем заманивает туристов национальный парк "Двуречанский"

В национальном парке "Двуречанский" можно сделать фото с байбаками и забыть о замкнутом круге "работа – дом – работа". Чем еще заняться в настоящем царстве Флоры на востоке Харьковской области, рассказывает Фокус

Как добраться

Так как Двуречанский парк достаточно труднодоступен, в Харьков лучше приезжать рано утром, чтобы иметь возможность добраться до природных красот в тот же день. Поезд Киев — Харьков №776П отправляется из столицы почти в полночь, а приезжает в Харьков к 08:30, билеты стоят от 122 до 142 грн. Другой вариант — приехать в Харьков вечером и там переночевать: тогда можно воспользоваться удобным "Интерсити" 724К, который довезет вас всего за 4 часа 40 минут, а с шести вечера у вас будет возможность и погулять по Харькову, и поужинать, и найти ночлег. С Харьковского автовокзала №6 нужно ехать автобусом до с. Двуречная, а дальше идти пешком до Новомлынска, хотя это довольно далеко.

Для посещения нацпарка это оптимальный вариант. Из Киева езжайте по М03 в направлении Полтава — Харьков, дальше вам нужно на Е40 и Р07 — через Чугуев на Купянск. За Купянском проследуйте по Р79 до села Петровка.

Если вы устали, а окружающие твердят вам, что это сезонное, — не торопитесь раздражаться. Британские ученые подсчитали, что если бы вокруг жилых домов было больше зеленых насаждений хотя бы на 20%, то число людей, страдающих депрессией, снизилось бы на 11%, а тех, кто борется со стрессом и тревожностью, — на целых 17%. Растения — наши большие друзья, жаль, что различаем мы только каштан за окном и кактус на офисном столе. А ведь не так уж далеко раскинулось настоящее царство Флоры — национальный природный парк "Двуречанский" на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол.

Белые меловые горы в "Двуречанском" — уникальная особенность местного пейзажа. 22 млн лет назад на этом месте было палеогеновое море — прямо под ногами вы можете найти самые настоящие ископаемые в виде древних ракушек. Но самое главное — хорошая сохранность белоснежных склонов означает и присутствие совершенно неповторимой растительности.

По состоянию на начало 2016 года здесь насчитывалось 996 видов растений и грибов. Среди них подлежат охране 100 видов растений и 1 вид лишайников. А, например, проломник Козо-Полянского — травянистое растение с маленькими белыми цветами, которые распускаются обычно в мае-июне, — и вовсе сохранился в Украине только на территории парка. В свою очередь, бабочка голубянка европейская, которая также внесена в Красную книгу Украины, живет только там, где есть проломник Козо-Полянского, ведь она питается только им.

Белые меловые горы — уникальная особенность местного пейзажа

Так что Двуречанский — это еще и царство Фауны: здесь живут 295 видов охраняемых государством животных, например, хорь степной, косуля европейская и волк. Да-да, но не пугайтесь: в парке есть заповедная зона, куда посетителям хода нет, и волки обитают именно там. А вот для туристов проложены экотропы — в частности, "Лесная" и "Степная". Прогуливаясь по ним, можно встретить, например, степного сурка — байбака. Встретить, умилиться, восхититься и понять, что ваш личный День сурка в режиме "дом — работа — дом" наконец закончился!

"Степная" тропа проходит между меловыми холмами и берегом Оскола, ее длина — около 5 км, а вот "Лесная" вьется по старой просеке, которая уже почти приобрела свой первозданный вид, протяженность этого маршрута — 3 км.

Урочище "Заливное" — настоящий изумруд в степном пейзаже, тенистая дубрава, в которой по весне растут редкие дубравные тюльпаны и нежнейшие орхидеи вида дремлик чемерицевидный. Благодаря этим и еще нескольким исчезающим видам растений урочище включено в Перечень редких природных местообитаний Европы. Для летучих мышей такая дубрава — как дом родной, а поскольку большинство видов рукокрылых Украины внесены в Красную книгу, то значение урочища для сохранения этих животных трудно переоценить. В эту заповедную зону можно попасть с экскурсоводом.

Где жить На территории парка есть кемпинг, можно прекрасно расположиться в палатках. Если ночевка на природе — слишком экстремальный вариант, стоит вернуться в Харьков либо расположиться на базе отдыха, например, в Малиновке (36° 39.391"N, 49° 48.005 "E; тел. (057) 784-78-78; (063) 678-78-78), где есть современные домики, ресторан, все удобства и красивые веранды, где можно сыграть не только свадьбу в Малиновке, но и просто отпраздновать самый лучший день в году (500–1000 грн в сутки). Два дня тишины

Меловые горы и река Оскол — идеальные места для пешеходных походов средней сложности. Здесь есть возможность понаблюдать за животными в их природной среде, а также сделать отличные фото. На берегу Оскола вы найдете множество мест, подходящих для того, чтобы стать с палаткой, а также на территории парка расположен специально оборудованный палаточный городок. В спокойном темпе и с ночевкой пеший поход по всему нацпарку займет два дня. Если самостоятельно в такие походы вы не ходили, можно присоединиться к экскурсионным группам: в теплый период много харьковских туристических организаций занимаются подобными трекинговыми программами. "Смыть" стресс

Главная героиня парка — река Оскол, целых 24 км заливных лугов, озер и чудесных песчаных пляжей, течение Оскола здесь медленное: хочешь — купайся, хочешь — сплавляйся на байдарках. Между прочим, терапевтический эффект водной глади на психику человека научно доказан. Исследователи Европейского центра природы и здоровья (European Centre for Environment and Human Health) опросили в 2012 году около 3 тыс. человек и попросили их оценить изменения в самочувствии после отдыха на природе: те, кто находился возле больших водоемов, чувствовали себя гораздо лучше, чем те, кто просто прогуливался в городском сквере. ЛАЙФХАК

Если вы познакомились с растениями и животными Двуречанского парка, то, возможно, было бы неплохо узнать и об истории этого края: в пгт Двуречная по адресу: переулок Спортивный, 1 находится краеведческий музей. В нем собраны интересные артефакты, которые дают более полное представление о культуре и быте жителей этого края.

Царство Флоры

Топ-5 редких растений "Двуречанского"

Адонис весенний

Это многолетнее лекарственное растение, также известное под названием горицвет. Многие уверены, что именно в этот цветок Афродита превратила своего погибшего возлюбленного — прекрасного юношу Адониса. Но нет, Афродита превратила его в другой цветок — анемон. А адонисом назвали это очень полезное растение финикийцы, которые почитали юного воскресающего бога весны — Адона.

Миндаль степной

Миндаль — растение, которое мы обычно ассоциируем с югом и со сладостями. Но этот миндаль (другое его название — бобовник) нельзя употреб­лять в пищу ни в коем случае. Более того, все части растения ядовиты. А цветет он ранней весной очень красивыми розовыми цветами, привлекающими пчел со всех окрестных лугов.

Пион узколистный

Изящное и очень красивое растение, занесенное в Красную книгу Украины, но стараниями садоводов разводимое для украшения садов и палисадников. Цветет в мае.

Иссоп меловой

Это растение, известное еще древним, родом из Средиземноморья. Ближайший его родственник, иссоп лекарственный, применялся как средство от простуды с античных времен, а также его использовали как пряность к мясу и рыбе и в качестве ингредиента для настоек. Иссоп меловой для этого не подходит, но вот запах его — стойкий и горьковатый — визитная карточка летних меловых холмов.

Проломник Козо-Полянского

Представитель гипсовой флоры, эндемичный исчезающий вид бассейна реки Дон. Является кормовым растением для исчезающего вида бабочек — голубянки европейской. Борис Михайлович Козо-Полянский — выдающийся ботаник, в честь которого также названы вид шиповника и два вида растений семейства зонтичных. На это растение можно полюбоваться и в ботанических садах, где его специально выращивают: в Национальном ботаническом саду НАН Украины, в ботсаду при университете Тараса Шевченко и при Харьковском университете имени Каразина.