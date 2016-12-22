НР удачно объединила собственные уникальные наработки, чтобы создать принтеры, которые способны обеспечить качественную и экономную печать больших объемов

Отвечая на запросы потребителей, печатать большие объемы с меньшими затратами, в HP создали отдельный модельный ряд многофункциональных устройств HP DeskJet GT с системой непрерывной подачи чернил, которая оборудована защитой от проливаний.

Особенности линейки.

Сегодня серия DeskJet GT представлена двумя моделями: HP DeskJet GT 5810 и 5820. Главная особенность обоих устройств - это встроенная система непрерывной подачи чернил, которая обеспечивает ресурс до 8000 страниц цветной и до 5000 страниц черно-белой печати. Такое решение позволяет совместить безупречный результат от использования оригинальных чернил HP с низкими затратами на печать.

Система непрерывной подачи чернил и возможности печати.

Конструкция HP DeskJet серии GT предусматривает четыре резервуара для наполнения чернилами пурпурного, голубого, желтого и черного цветов. Сами резервуары прозрачные - это очень удобно, чтобы оценить, сколько примерно осталось чернил.

Устройства НР оборудованы системой заправки с защитой от проливания. Фактически это означает, что черно-красно-желто-синие руки и стол после заправки принтера в прошлом, даже если баночки с чернилами будут случайно перевернуты или упадут со стола на пол. На верхней крышке размещена наглядная инструкция по установке банок с чернилами. Это позволяет в случае необходимости, даже неподготовленным пользователям, доливать чернила при печати.

Оригинальные чернила HP обеспечивают высокую четкость изображения и насыщенные цвета. С многофункциональными устройствами HP DeskJet GT вы легко можете печатать открытки, фотографии без полей и другие документы в высоком качестве.

HP DeskJet серии GT предназначены для использования дома и в домашнем офисе теми, кому нужны значительные объемы гарантированно качественной печати, например, дизайнерами, фрилансерами, владельцами микробизнеса, преподавателями, студентами, учениками.

Технические характеристики.

Устройства 3-в-1 поддерживают печать, сканирование и копирование, оборудованы процессором с частотой 360 МГц, портом USB 2.0 и символьным цветным дисплеем.

Главное отличие HP DeskJet GT 5810 и 5820 - последняя модель имеет встроенный беспроводной модуль Wi-Fi. Благодаря этому устройство в полном объеме поддерживает все необходимые технологии: печать при прямом подключении к мобильным устройствам по Wi-Fi Direct, сканирование с одновременным сохранением в облачные хранилища или отправкой по электронной почте. Скорость при черно-белой печати составляет 8 страниц в минуту и 5 страниц в минуту при цветной.

МФУ обеспечивают печать без полей для документов формата А4.

Устройства HP DeskJet GT 5810 и 5820 уже доступны для заказа у авторизованных партнеров HP, в онлайн-магазинах и розничных сетях.