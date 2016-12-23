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Инновации Вокруг света за 80 часов

<span class="label">Инновации</span> Вокруг света за 80 часов

Если бы герой Жюля Верна Филеас Фогг взялся совершить путешествие вокруг земного шара сегодня, ему не понадобилось бы 80 дней. Сейчас спланировать поездку по нескольким странам можно за считаные минуты: подобрав поезда, пересадочные пункты, забронировав билет на аэроэкспресс и трансфер от вокзала до гостиницы. Современные технологии позволяют оптимизировать любое путешествие по времени и стоимости. Меняются и транспортные предпочтения туристов: так, железная дорога, вытесняя самолеты, в перспективе двух лет станет самым популярным видом транспорта для путешествий по Европе

23.12.16 306
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В преддверии Нового года все больший интерес у путешественников вызывают такие туристические направления, как известный швейцарский горнолыжный курорт Церматт, на территории которого нет машин, 700-летний австрийский Китцбюэль, Кортина-д’Ампеццо в Италии, принимавшая зимние Олимпийские игры, Валь-д’Изер – городок, вытянувшийся в узкой долине Французских Альп, излюбленный Куршевель во Франции.

Отправляясь на горнолыжный курорт, помимо зимних развлечений, многие туристы хотят увидеть и соседние города, попутешествовать по стране. Раньше к таким поездкам нужно было либо серьезно готовиться, либо отказаться от мультитура. Теперь же на помощь приходят путешествия на поездах. Преимущества перед другими видами транспорта здесь очевидны.

Теперь рассмотрим автобусы. Путешествие на поезде значительно комфортнее, чем на автобусе. И к тому же выигрывает по времени. Например, дорога из Марселя в Париж на автобусе занимает 8 часов, а на поезде – всего 3 часа.

Путешествия на поездах внутри европейских стран действительно очень удобны, ведь в ключевых аэропортах Европы есть железнодорожные станции. Например, в Схипхоле, самом большом аэропорту Амстердама, поезда отправляются с платформ, расположенных под зданием аэропорта. А с железнодорожного вокзала аэропорта Шарль де Голль скоростные поезда ходят практически по всей Франции, а также в Бельгию. При этом расписание железной дороги настолько насыщенное, что поезда уже составляют значительную конкуренцию перелетам. Сегодня путешественники 34 стран, включая Украину, могут спланировать мультимаршрутные железнодорожные переезды за рубежом из любой точки планеты. Это стало возможным благодаря B2B-платформе Content Rail от ведущего поставщика IT-решений для глобальной индустрии туризма и путешествий компании Amadeus.

Технологии меняют людей, сознание, социум, урбан и индустрии. Решение Amadeus Content Rail изменило сферу железнодорожных перевозок. Предложения более 25 европейских железных дорог уже интегрированы в систему, и это количество постоянно растет. А крупнейшие из них, такие, как немецкие железные дороги Deutsche Bahn, испанские Renfe, французские SNCF и другие, предоставляют пользователям Amadeus Content Rail оригинальные тарифы. Это значит, что покупка билета в системе Amadeus Content Rail не удорожает стоимость билета ни на один евроцент, соответствуя цене при покупке непосредственно в кассе или на сайте перевозчика.

Железная дорога – это быстрая, дешевая и комфортная альтернатива автобусным турам и авиапутешествиям.

Пять стран, в которых поезда не опаздывают

  • Австрия
  • Великобритания
  • Сингапур
  • Швейцария
  • Япония

 Три факта о европейских поездах 

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn – самая длинная в Европе, ее протяженность составляет 34 000 км.

Французская железная дорога SNCF использует самые безопасные скоростные поезда в мире – TGV.

Испанская компания Renfe использует поезда АVЕ, способные развивать скорость до 350 км/ч. Такой поезд преодолевает расстояние 624 км от Мадрида до Барселоны за 2,5 часа.

Где купить билеты

В Украине билеты немецкого Deutsche Bahn, французского SNCF, испанского Renfe и многих других провайдеров можно купить у агентств-партнеров Amadeus: КИЙ АВИА, Tickets.ua, Aquavita-Tour Lufthansa City Center, Aquavita Lufthansa City Center, ГК «ЛАСПИ», «Пилот», «Схид-Авиа» и других.

 

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