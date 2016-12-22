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Главная » Страна » Видео АТО: Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из минометов, артиллерии и вооружения БПМ
<span class="label red">Видео</span> АТО: Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из минометов, артиллерии и вооружения БПМ
Фото пресс-центра АТО
Ситуация в Донбассе

Видео АТО: Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из минометов, артиллерии и вооружения БПМ

Всего зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня

22.12.16 261
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За прошедшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении боевики обстреливали Новогригоровку из артиллерии калибра 122 мм, Красногоровку и Павлополь – из минометов, Талаковку, Широкино и Марьинку – из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, Талаковку – из вооружения БМП.

На луганском направлении из гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер.

На донецком направлении боевики вели обстрелы окрестностей Луганского, Новгородского и Авдеевки из стрелкового оружия, минометов калибров 120 и 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.

 

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