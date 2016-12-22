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Ситуация в Донбассе

Советник Генштаба: Американские беспилотники оказались неэффективными в зоне АТО

Советник Генштаба: Американские беспилотники оказались неэффективными в зоне АТО
Фото: milnavigator.com

Боевики могут перехватывать и глушить их

22.12.16 976
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72 американских аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B, которые были переданы ВСУ этим летом, оказались неэффективными в условиях боевых действий в Донбассе. Об этом заявил советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин, пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"С самого начала это было неправильное решение использовать эти беспилотники", - сказал он.

По его словам, эти беспилотники имеют фундаментальный недостаток: боевики могут перехватывать и глушить их.

"Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы", - сообщил Хазин.

Он добавил, что они уязвимы и позволяют противнику вычислить украинские военные позиции, у них короткий срок работы от батареи, и они не могут выполнять свою основную задачу - разведку артиллерийских позиций противника.

Один из американских военных чиновников отметил, что решение об отправке дронов в Украину требовало много времени и тогда, когда они прибыли "они оказались менее эффективными, чем им хотелось бы".

Армия США до сих пор использует эти беспилотники, но модернизированные до цифровой версии.

Напомним, 9 декабря Верхняя палата Конгресса США - Сенат, вслед за Палатой представителей, подавляющим большинством голосов одобрила "Бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны", в котором предусмотрено выделение $350 млн на помощь Украине

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