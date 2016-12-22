Российские хакеры, вероятно, отслеживали украинскую артиллерию через мобильные устройства, - отчет CrowdStrike

Хакерская группа Fancy Bear, связанная с российским правительством и громкими кибератаками против демократов во время президентских выборов в США, вероятно, использовала вредоносные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии и ее целей с конца 2014 до 2016 года. Об этом говорится в отчете американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Вредоносная программа была в состоянии установить связь и получить некоторые географические данные через заражения устройств. Эта информация, вероятно, могла использоваться для нанесения ударов по украинской артиллерии.

В отчете также указывается, что хакеры работали в координации с российскими военными.

"Они не могут быть независимыми от группы или преступной группировки, они должны находиться в тесном контакте с российскими военными", - говорится в докладе.

Соучредитель CrowdStrike Дмитрий Альперович заявил, что вредоносная программа, которая использовалась для отслеживания украинских артиллерийских систем, является одной из версий программ, которые были задействованы для взлома национального комитета демократической партии США.

Напомним, 6 декабря хакеры взломали сайт Государственной казначейской службы Украины. Вместо страницы Госказначейства по ссылке www.treasury.gov.ua происходила переадресация на сайт www.whoismrrobot.com. Кроме того, не загружался сайт Министерства финансов Украины.

13 декабря хакеры "положили" сайт Министерства обороны.

15 декабря та же участь постигла сайт Укрзализныци.

16 декабря хакеры атаковали сайт Мининфраструктуры.