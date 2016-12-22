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Главная » Страна » В Киеве за два дня грипп и ОРВИ "положили" на больничные койки 214 человек
В Киеве за два дня грипп и ОРВИ "положили" на больничные койки 214 человек
Фото: Getty Images

В Киеве за два дня грипп и ОРВИ "положили" на больничные койки 214 человек

83 школы закрыты на карантин

22.12.16 265
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В столице за 19 и 20 декабря зарегистрировано почти 21 тыс. больных гриппом и ОРВИ. 214 человек госпитализированы, из которых 109 - дети. Об заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает сайт КГГА.

"Из общего количества заболевших 60,8% - дети в возрасте до 17 лет (12 742 ребенка). Среди них: 3 644 ребенка в возрасте от 1 до 4 лет (наблюдается уменьшение количества заболевших на 1,2%), от 5 до 9 лет - 3 941 (уменьшение на 8,6%), от 10 до 14 лет - 3 265 (уменьшение на 15,7%), от 15 до 17 лет - 10 106 (уменьшение на 23,2%) ", - сказал он.

По словам чиновника, в связи с болезнью школьников руководители 86 школ приняли решение о закрытии учебных заведений, а в 43 - учебно-воспитательный процесс приостановлен частично.

Напомним, по данным Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций за период с 12 по 18 декабря эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 17 областях

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