В Укравтодоре до Нового года представят стратегию развития дорог на пять лет

Есть три сценария развития дорожной отрасли в 2017 году

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак намерен до конца 2016 года или в начале 2017 года представить правительству на согласование стратегию развития автомобильных дорог страны на пять лет.

Об этом Новак заявил в ходе заседания правительства в среду.

"За эти два месяца сделано уже очень много, мы договорились, что до конца года я представлю вам свое видение и пятилетний план на будущее", - цитирует Новака УНИАН.

Он отметил важность принятия Верховной Радой законов о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны, а также о передаче дорог местного значения в управление местным властям.

Также глава госагентства подчеркнул важность отмены ликвидации государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины", начатой летом 2015 года в связи с реформой дорожной отрасли, и отметил, что Укравтодор приступает к реформе компании, проведению реструктуризации и передаче активов на местный уровень.

"Я поддерживаю развитие частных компаний, которые будут участвовать в тендерах по содержанию дорог. На сегодня у нас еще такого рынка практически нет, поэтому я обратился в Кабмин с просьбой отменить решение о ликвидации ГАК", - заявил Новак.

По его словам, для более рационального и оперативного сотрудничества с международными финансовыми организациями разрабатываются новые ТОП-20 проектов, которые свяжут дорожную сеть Украины по маршрутному принципу.

"Важна и подготовка новых технических стандартов, создание так называемой Green Book, где будут собраны все технические требования для дорожного строительства. Это упростит подход подрядчиков к тендерным процедурам, сделает их более понятными", - отметил Новак.

Одной из приоритетных задач Укравтодора в 2017 году станет повышение безопасности на дорогах. "Вопрос безопасности на дорогах – это, безусловно, мой приоритет. Только в этом году на дорогах погибло более 4000 украинцев. Это недопустимо. Поэтому мы введем новые стандарты: новые знаки, наземные и подземные переходы, круговые развязки, и бело-красные переходы", - сообщил глава Укравтодора.

Чтобы реализовать эти планы, по мнению Новака, необходимо внести изменения в законодательство о выкупе земли и концессионных дорогах, упростить процедуры для реализации инвестиционных проектов, ввести эффективную систему контроля движения грузовиков.

Глава Укравтодора сообщил о подготовке трех сценариев развития дорожной отрасли в 2017 году, разработанных на основе исследований Всемирного банка.

Согласно оптимистическому сценарию, финансирование отрасли в размере не менее 32 млрд грн сможет существенно улучшить состояние сети украинских автодорог. В частности, за эти средства в следующем году Укравтодор сможет отремонтировать более 2,2 тысячи км дорог и 5,5 км мостов.

Напомним, в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, правительство выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны, более 90% из которых нуждается в ремонте или реконструкции, финансирование в объеме более 35 млрд грн. Из этой суммы более 7 млрд грн предлагается выделить на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам. В 2016 году на эти цели было выделено почти 12 млрд грн.