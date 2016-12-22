Депутаты одобрили развитие транспортного коридора в обход России

Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в многостороннее соглашение о международном транспорте относительно развития коридора Европа-Кавказ-Азия в обход России, передает УНИАН.
За принятие законопроекта №0118 "О ратификации протокола о внесении изменений в основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия" в целом проголосовал 241 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
По словам заместителя министра инфраструктуры Виктора Довганя, ратифицированные изменения включают технические дополнения об основных принципах эксплуатации железнодорожных и паромных комплексов на Черном и Каспийском морях. "Это техническое дополнение важно для развития транспортного коридора в обход Российской Федерации", - сказал он.