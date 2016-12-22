В Госпогранслужбе рассказали об "особенностях" 59-го российского "гумконвоя"

На оккупированную боевиками территорию Донбасса въехало машин больше, чем было заявлено

Российские оккупанты отправили в 59-м "гуманитарном конвое" для боевиков в Донбассе больше грузовиков, чем было официально заявлено. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Особенностью 59-го "гумконвоя" является то, что количество грузовиков не соответствует тому, которое было заявлено в предыдущей ноте МИД РФ. В частности, там речь шла о 40 автомобилях. На самом же деле в Украину на временно неподконтрольном участке их заехало 46", - сообщил он.

Слободян отметил, что утром 22 декабря РФ в одностороннем порядке оформила так называемый "гуманитарный конвой". В период с 5:45 до 7:00 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовали две колонны в составе 46 автомобилей, сообщил спикер ГПСУ.

"Поскольку перемещение "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся только путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций", - подчеркнул Слободян.

Напомним, предыдущий "гумконвой" вторгся в Донбасс 24 ноября 2016 года.

В течение 2014-2015 годов в Украину проехало 48 "гуманитарных конвоев". В 2016 году колонны МЧС РФ вторгаются в Украину один раз в месяц, начиная с февраля.

Приходящие из России "гумконвои" никто, кроме российской стороны, не оформляет. Неоднократно сообщалось, что на самом деле этими автоколоннами завозятся боеприпасы и просроченные продукты питания, которые распределяются между российскими военными в Донбассе, а также главарями террористов.