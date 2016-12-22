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Ситуация в Донбассе

Сутки в АТО: 11 военнослужащих ранены на Светлодарской дуге

Сутки в АТО: 11 военнослужащих ранены на Светлодарской дуге
Александр Мотузяник / Фото: УКМЦ

Погибших за минувшие сутки нет

22.12.16 77
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибших в рядах украинских войск нет, но 11 военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге в результате вражеских обстрелов, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Главной горячей точкой на донецком направлении остается Луганское. На этих позициях вчера боевые действия велись с перерывами около 12 часов. Враг массово применял тяжелое вооружение: по украинским позициям выпущено около 300 мин и около 30 артснарядов. Также очень неспокойно в Авдеевке. Состоялось две мощные перестрелки между силами АТО и оккупантами, которые в целом продолжались почти пять часов. Также противник нарушил режим тишины в Новгородском, Крутой Балке и на позиции "Шахта Бутовка".

На луганском направлении основные боевые действия вчера велись в Станице Луганской. Противник вечером обстреливал украинские позиции более трех часов. Также боевики нарушили режим тишины на бахмутской трассе (Орехово), а также в Попаснянском районе. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано четыре вражеских обстрела.

На мариупольском направлении в окрестностях Красногоровки и Павлополя состоялись минометные обстрелы со стороны НВФ, в Новогригорьевке - артиллерийский. Это произошло во время вечерних сумерек и после них. Как и ранее, наиболее беспокойная обстановка отмечается на приморских рубежах (участок фронта Павлополь - Широкино). Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе четыре - из тяжелого вооружения.

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