На общественное обсуждение вынесена стратегия обращения с отходами

Министерство экологии и природных ресурсов представило первый вариант проекта Национальной стратегии обращения с отходами и выставило его на общественное обсуждение, которое продлится от 1,5 до 2 месяцев.

Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Остап Семерак, передает УНИАН.

"Украина впервые подготовила такой документ, который вырабатывает целостную государственную политику в обращении со всеми видами отходов… Стратегия нужна для инвесторов, которые хотели бы работать и инвестировать в экономику Украины. Это механизм имплементации европейских стандартов", - заявил министр.

По его словам, документ охватывает все виды отходов – твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные, электрические и другие.

Разработанный проект стратегии должен стать основой для будущей разработки регуляторной базы в сфере экологии. По словам Семерака, документ базируется на европейских стандартах, переход на которые предусмотрен Соглашением об ассоциации с ЕС. Таким образом, имплементация этой стратегии должна способствовать привлечению дополнительных иностранных инвестиций в страну.

Над созданием проекта стратегии работала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минэкологии, Министерства экономического развития и торговли, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, а также эксперты немецкой федеральной компании GIZ и Европейского банка реконструкции и развития.

"Мы работали вместе с нашими международными партнерами 5-6 месяцев. Это очень сжатые сроки. Мы за 5-6 месяцев прошли первый этап и четко следуем плану", - заверил Семерак.

По его прогнозам, разработанный документ будет готов к официальному прохождению через министерства и другие центральные органы исполнительной власти не ранее чем через 2 месяца.