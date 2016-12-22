У Ревы хотят изменить правила выхода на пенсию

Пенсию по возрасту в 2025 году будут получать только 8% мужчин и 10% женщин в Украине. Об этом заявил на встрече с представителями Всемирного банка в Украине, посвященной подготовке к пенсионной реформе, министр социальной политики Андрей Рева, информирует пресс-служба Минсоцполитики.

"Наша идея заключается в том, чтобы сделать дифференцированным время выхода на пенсию. Мы подсчитали, что в 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту", - сказал Рева.

Участники встречи сошлись во мнении, что ключевым элементом в разъяснительной работе относительно пенсионной реформы должен быть упор на стаж, на осознание, что для того, чтобы выйти на пенсию, необходимо платить взносы.

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"Должен выполняться контракт поколений. Я работаю - плачу взносы, мои дети работают - платят взносы. Так вот, нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%. Поэтому сейчас центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы. Потому что именно это является главным элементом наличия страхового стажа", - добавил Рева.

Руководитель программы Всемирного банка по макроэкономике и преодоления бедности Фарук Кхан отметил, что предложенный окончательный пакет решений должен быть простым, чтобы каждый рядовой человек понял суть этого своеобразного договора между государством и ним, чтобы осознал, почему он должен платить государству.

"Давайте протолкнем эту реформу, без нее двигаться дальше невозможно. Мы готовы привлечь вам в помощь специалистов, которые работают над вашей темой в Вашингтоне", - подчеркнула директор представительства Всемирного банка в Украине Сату Кахконен.