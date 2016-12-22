Климкин: Россия хочет из ОРДЛО сделать российский протекторат

Минские переговоры дают определенный результат и их нужно продолжать. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Павел Климкин, передает ЛІГА.net.

"Блок договоренностей обеспечивает то, что у нас на сегодня очень сложные переговоры, поскольку Россия реально хочет сделать из Донецка и Луганска российский протекторат и через него дестабилизировать ситуацию в Украине, и то, что они ведутся с помощью наших международных партнеров, очень важно", - подчеркнул Климкин.

По его словам, любой шаг вперед на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске можно рассматривать как прекращение огня и допуск ОБСЕ в Донбассе. "Без этого ничего не будет", - подчеркнул он.

Напомним, 21 декабря участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с полуночи 24 декабря.

26 августа Украина в Минске призвала полностью прекратить огонь на линии разграничения в зоне АТО до 1 сентября для последующей имплементации минских договоренностей. Однако, это требование не было выполнено.