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Главная » Страна » Нидерланды могут ратифицировать украинскую ассоциацию в январе, – МИД

Нидерланды могут ратифицировать украинскую ассоциацию в январе, – МИД

Нидерланды могут ратифицировать украинскую ассоциацию в январе, – МИД
Фото: Getty Images

Ратификацию Соглашения решили поддержать не только коалиционные партии парламента Нидерландов, но и некоалиционная Партия зеленых

22.12.16 751
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Нидерланды могут завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз уже в начале 2017 года. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Укринформ.

"Вчера в парламенте Нидерландов состоялись слушания, на которых выступал премьер-министр Рютте, и на этих слушаниях все политические партии заявляли свои позиции о дальнейшем завершении ратификации Соглашения об ассоциации. Сейчас я очень оптимистично настроена относительно завершения этой процедуры уже в январе", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что по результатам вчерашних слушаний ратификацию Соглашения решили поддержать не только коалиционные партии парламента Нидерландов, но и Партия зеленых, которая в нее не входит. "Это фактически разблокирует эту проблему, по крайней мере, в нижней палате", - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, ранее сообщалось, что принятое Европейским советом решение относительно ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может не получить поддержки в нидерландском парламенте.

Как известно, решение Совета ЕС содержит 6 пунктов, посвященных Соглашению об ассоциации. Они не меняют соглашение, а лишь подтверждают те нормы, которые уже есть в его тексте.

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