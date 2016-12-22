Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » ОБСЕ: Что происходит на Светлодарской дуге, до конца не ясно
Ситуация в Донбассе

ОБСЕ: Что происходит на Светлодарской дуге, до конца не ясно

ОБСЕ: Что происходит на Светлодарской дуге, до конца не ясно
Александер Хаг / Фото: Uacrisis

На прошлой неделе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали по меньшей мере 985 взрывов

22.12.16 611
0000

В течение прошлой недели на востоке Украины был зафиксирован рост количества нарушений режима прекращения огня на 75%, при этом использование тяжелого вооружения выросло на 300%. Об этом заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает Укринформ.

По словам Хага, на прошлой неделе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали по меньшей мере 985 взрывов, вызванных огнём из танков, миномётов, артиллерии и реактивных систем залпового огня (за неделю до этого было зафиксировано 242 взрыва). При этом, подавляющее большинство этих взрывов - а именно 843 - были зафиксированы в выходные в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска. На эту "горячую точку" приходится половина количества нарушений режима прекращения огня, добавил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ.

"Интенсивность этих действий можно понять из того, что наши наблюдатели в подконтрольном правительству Светлодарске наблюдали в воскресенье: только за шесть часов они слышали 700 взрывов, 680 из которых они оценили как выстрелы из артиллерии калибра 122 мм и 20 танковых выстрелов. В расположенном неподалеку Дебальцево, которое контролируется так называемой "ДНР", другие наблюдатели ОБСЕ ночью в субботу слышали, по их словам, 12 выстрелов из реактивных систем залпового огня, на следующий день они слышали еще 43 выстрела из РСЗО, а также 1900 взрывов неопределенного происхождения", - заявил Хаг.

По его словам, боевая активность до сих пор не угасает в районе Светлодарска-Дебальцево. "Только вчера наши наблюдатели там зафиксировали свыше 1100 взрывов. В результате наши патрули были вынуждены отступить немного в некоторых случаях. И в конечном итоге, мы до конца не уверены, что на самом деле там происходит", - заявил Хаг.

По данным ОБСЕ, на треугольник "Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт" приходится подавляющее большинство остальных насильственных действий за прошлую неделю, составляя четверть от всего количества нарушения режима прекращения огня. Еще четверть нарушений режима прекращения огня фиксировались в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, западной окраины Горловки, западной части Луганской области и западной и юго-западной окраины Донецка.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Климкин: Россия хочет из ОРДЛО сделать российский протекторатСутки в АТО: 11 военнослужащих ранены на Светлодарской дугеКарта военных действий в зоне АТО на 22 декабря

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Врачебные тайны. Глава Минздрава Ульяна Супрун о том, какой будет новая медицина 10998
  2. Пустая сцена. Где взять элиту? 3205
  3. Сильнее дружбы. Как женская дружба погубила карьеру президента Южной Кореи 5123
  4. Гагаузская мечта. Репортаж из страны, где поселился призрак коммунизма 6428
  5. Самая страшная война. Зачем фотографы снимают вооруженные конфликты 3760
  6. Вагончик тронулся. Как работает железнодорожная билетная мафия 9897
  7. Паспортный режим. Микромир человека в объективе Александра Чекменёва 1916
  8. Быть свободным. История человека, который приближает возвращение Крыма 3465
  9. Воздевать руки и орать "чей Крым?" — это про инфантильность, — психолог Александр Ройтман 7962
  10. Потопы и утопии. Что слушать в декабре — плей-лист месяца 630
  1. Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2017 год 6553 / 6915
  2. Украину 23 года использовали как "банкомат", - посол ЕС 3798 / 4247
  3. Посол США: Украина не должна воспринимать поддержку США и ЕС как должное 3350 / 3641
  4. В NASA узнали, как рождаются гигантские "пауки" на Марсе 2896 / 3238
  5. У Ревы хотят изменить правила выхода на пенсию 2713 / 3068
  6. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 2055 / 2262
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 1715 / 1854
  8. Верховная Рада отменила пенсионный сбор при покупке валюты 1664 / 1822
  9. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 1558 / 4095
  10. Британец нашел в Шервудском лесу золотой перстень XIV века 1520 / 1759
  1. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 19 / 2262
  2. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 18 / 4095
  3. Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2017 год 18 / 6915
  4. Украину 23 года использовали как "банкомат", - посол ЕС 12 / 4247
  5. В зоопарке Торонто панда вступила в схватку со снеговиком 11 / 1334
  6. Шагнуть в иное. Как Украине научиться управлять своим будущим 9 / 10052
  7. Посол США: Украина не должна воспринимать поддержку США и ЕС как должное 9 / 3641
  8. Врачебные тайны. Глава Минздрава Ульяна Супрун о том, какой будет новая медицина 8 / 10998
  9. Россия заблокировала поиск миссией Красного Креста пропавших без вести в Донбассе 8 / 131
  10. У Ревы хотят изменить правила выхода на пенсию 7 / 3068
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.