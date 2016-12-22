ОБСЕ: Что происходит на Светлодарской дуге, до конца не ясно

В течение прошлой недели на востоке Украины был зафиксирован рост количества нарушений режима прекращения огня на 75%, при этом использование тяжелого вооружения выросло на 300%. Об этом заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает Укринформ.

По словам Хага, на прошлой неделе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали по меньшей мере 985 взрывов, вызванных огнём из танков, миномётов, артиллерии и реактивных систем залпового огня (за неделю до этого было зафиксировано 242 взрыва). При этом, подавляющее большинство этих взрывов - а именно 843 - были зафиксированы в выходные в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска. На эту "горячую точку" приходится половина количества нарушений режима прекращения огня, добавил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ.

"Интенсивность этих действий можно понять из того, что наши наблюдатели в подконтрольном правительству Светлодарске наблюдали в воскресенье: только за шесть часов они слышали 700 взрывов, 680 из которых они оценили как выстрелы из артиллерии калибра 122 мм и 20 танковых выстрелов. В расположенном неподалеку Дебальцево, которое контролируется так называемой "ДНР", другие наблюдатели ОБСЕ ночью в субботу слышали, по их словам, 12 выстрелов из реактивных систем залпового огня, на следующий день они слышали еще 43 выстрела из РСЗО, а также 1900 взрывов неопределенного происхождения", - заявил Хаг.

По его словам, боевая активность до сих пор не угасает в районе Светлодарска-Дебальцево. "Только вчера наши наблюдатели там зафиксировали свыше 1100 взрывов. В результате наши патрули были вынуждены отступить немного в некоторых случаях. И в конечном итоге, мы до конца не уверены, что на самом деле там происходит", - заявил Хаг.

По данным ОБСЕ, на треугольник "Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт" приходится подавляющее большинство остальных насильственных действий за прошлую неделю, составляя четверть от всего количества нарушения режима прекращения огня. Еще четверть нарушений режима прекращения огня фиксировались в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, западной окраины Горловки, западной части Луганской области и западной и юго-западной окраины Донецка.