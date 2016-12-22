В Минэнерго рассказали, когда Украина перестанет зависеть от угля из зоны АТО

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины поставило задачу ежегодно на 30% сокращать зависимость от угля антрацитовой группы, который до последнего времени почти полностью поставлялся из зоны проведения антитеррористической операции в объемах более 9 млн тонн в год.

Об этом заявил министр Игорь Насалик, передает 112.ua.

"И через 3 года полностью уйти от зависимости от угля из зоны АТО", – сказал Насалик.

Министр сообщил, что 1 марта на уголь газовой группы будет переведен 2-й блок входящей в госкомпанию "Центрэнерго" Змиевской ТЭС, а через три месяца – 5-й блок этой станции.

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По его словам, это позволит сократить закупки угля антрацитовой группы на 1,5-2 млн тонн в год.