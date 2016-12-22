При въезде в Россию на украинцев оказывается психологическое и физическое давление, - Госпогранслужба

Граждане Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто посещать Российскую Федерацию, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов страны-агрессора.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.

По его словам, спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ при помощи пограничной базы "Каскад-Поток". В зоне риска находятся лица, которые постоянно пересекают украино-российскую границу в частных делах; те, кто имеет родственников в приграничных районах РФ, и владельцы автомобилей с российской регистрацией.

"При срабатывании базы "Каскад-Поток" российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора. Во время опроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда случаются случаи вымогательства денежных средств. В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участие близких родственников, общественно-политической обстановке в Украине и сотрудничестве со структурами Службы безопасности Украины", – сообщил Слободян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе в Польше украинцев оштрафовали за трезубец на автомобиле

По словам Слободяна, представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержимое и контакты мобильного телефона.

В ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в частности для того, чтобы последние признались в преступлениях, которые они не совершали (например, кража).

"В связи с этим Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости", – добавил Слободян.