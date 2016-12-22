Спецслужбы РФ используют Украину как полигон для хакерских экспериментов, – СБУ

Хакерские атаки на государственные учреждения Украины преимущественно осуществляются при участии спецслужб РФ. Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Укринформ.

"Большое количество хакерских атак осуществляется при участии спецслужб РФ. Скажу даже больше – Украина избрана полигоном для таких экспериментов. Хакерам обещано "закрывать глаза" на все их действия, если они будут пытаться сломать серверы какого-либо украинского государственного учреждения и получить информацию. Здесь снова-таки полная правовая безнаказанность, ведь Россия официально отвергает обвинения и игнорирует иски. По нашей информации, одна из вирусных программ, а именно Black Energy, которая была апробирована в Украине, затем использовалась российскими спецслужбами в странах Запада", – сообщил глава СБУ.

По его словам, киберпреступность – вызов для силовых ведомств не только Украины, но и всего мира. Именно поэтому на ее предотвращение должны быть направлены действия не только СБУ, но и всех ведомств, в компетенцию которых непосредственно входит защита госучреждений от кибератак. Грицак сообщил, что Украине в этом вопросе помогают, в частности, американские коллеги.

"В ближайшее время на средства трастового фонда НАТО в СБУ будет создана специальная лаборатория, которая значительно расширит наши возможности в противодействии киберугрозам", – сказал Грицак.