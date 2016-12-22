Дело Януковича: суд разрешил прокуратуре изъять документы в канцелярии Путина

Печерский районный суд Киева предоставил Главной военной прокуратуре Украины доступ к вещам и документам в администрации президента России для изъятия писем, написанных беглым экс-президентом Виктором Януковичем Владимиру Путину. Соответствующее решение суда от 14 декабря 2016 года опубликовано в Едином госреестре судебных решений, передает ЛІГА.net.

Как отмечается в решении, 1 марта 2014 года самоустранившийся от полномочий президента и покинувший Украину Янукович письменно обратился к Путину с просьбой использовать армию РФ на территории Украины. 3 марта 2014 года постпред России в ООН Виталий Чуркин продемонстрировал членам Совбеза фотокопию этого заявления.

28 ноября 2016 года Януковичу было объявлено подозрение в госизмене. В рамках данного уголовного производства возникла необходимость в подтверждении принадлежности подписи в вышеупомянутом письме Януковичу. Как отмечает следствие, для этого необходимо истребовать оригиналы данного заявления, а также других заявлений Януковича на имя Путина и Совета федерации РФ, начиная с 1 марта 2014 года.

Ознакомившись с ходатайством следствия о доступе к вещам и документам в АП РФ, Печерский суд своим постановлением его удовлетворил. "Предоставить старшему следователю по особо важным делам Главной военной прокуратуры возможность временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении fдминистрации президента Российской Федерации, находящейся по адресу: 103132, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, дом 23, с возможностью ознакомиться с оригиналами заявления от 01.03.2014 года на имя президента РФ, а также других обращений, и изъять их (осуществить их выемку)", - говорится в решении суда.

Данное постановление действует 30 дней со дня его вынесения следственным судьей. В решении также отмечается, что в случае его невыполнения суд имеет право разрешить обыск с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов.

Напомним, 28 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. Как отметил глава ГПУ, ввиду того, что Янукович находится за пределами Украины, не прибывает на вызовы следствия и скрывается от органов следствия, содержание подозрения объявляется в устном порядке.

15 декабря Луценко заявил, что Печерский суд разрешил задержать Януковича и доставить его в суд.