Треть украинцев хотят восстановления Советского Союза, - опрос

По их мнению, в СССР была уверенность в завтрашнем дне и высокие социальные гарантии

35% украинцев хотят восстановления Советского Союза, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования, проведенного Центром Разумкова.

"По результатам исследования, почти две трети (65%) опрошенных отвечая на вопрос "хотите ли Вы восстановления Советского Союза?" ответили, что они не хотят восстановления Советского Союза, 13% ответили, что хотят, еще 22% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально". Вместе два последних показателя составляют 35%", - отмечается в сообщении.

Во всех регионах страны те, кто не хочет восстановления СССР, составляют большинство: от 51% на востоке до 87% на западе.

Значительная разница в ответах наблюдается в зависимости от национальности. Если среди этнических украинцев ответили, что не хотят восстановления Советского Союза 69%, то среди этнических россиян - 39%.

Чем моложе респонденты, тем меньше они хотят восстановления СССР. Среди опрошенных в возрасте до 29 лет не хотят восстановления Советского Союза 83%. Среди людей, кому 60 лет и более - 44%.

В возвращении в Советский Союз людей привлекают следующие варианты ответов: во времена существования СССР была уверенность в завтрашнем дне (70%), в советские времена был высокий уровень социальных гарантий (64%), бесплатное получение высшего образования (58%), отсутствие безработицы (55%), достаточный материальный уровень жизни (53%), в советское время испытывали гордость за великое государство в планетарном масштабе (50%), стабильность и отсутствие вооруженных конфликтов (46%).

Исследование проводилось с 18 по 23 ноября во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 тыс. 15 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.