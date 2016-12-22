Рада повторно приняла закон об амнистии бойцов АТО

Верховная Рада приняла закон "Об амнистии в 2016 году" с предложениями президента Петра Порошенко. Документ регламентирует предоставление амнистии бойцам АТО, сообщает LB.UA.

За такое решение в четверг проголосовали 226 депутатов.

В принятой редакции закона установлено, что от отбывания наказания освобождаются непосредственные участники АТО, которые совершили преступления, если их дела рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу. Также под амнистию попадают бойцы АТО признанные виновными в преступлениях, которые не являются особо тяжкими против жизни и здоровья человека.

При этом, под амнистию не попадут военные, признанные виновными в дезертирстве, присвоении оружия и военной техники, умышленном уничтожении военного имущества и коррупционных преступлениях.

Напомним, 7 июля Верховная Рада приняла закон "Об амнистии в 2016 году" в первый раз, но 17 августа президент Украины наложил на него вето, сославшись на ряд нестыковок. Одной из них было то, что амнистия участников АТО предполагалась без предварительного рассмотрения дел судами или до вынесения приговора.