Минобороны хочет перейти на автоматизированную систему управления войсками

Министерство обороны Украины планирует перейти на автоматизированную систему управления войсками. Об этом во время брифинга заявил начальник тыла ВСУ генерал-майор Иван Гаврилюк, передает Укринформ.

"Американская фирма разработает автоматизированную систему управления войсками. Ее составляющей является операционно-логистическая система ВСУ", – сказал Гаврилюк.

По его словам, средства на создание единой логистической информационной системы выделит правительство США, но не наличными деньгами, на них будет закуплено необходимое оборудование.

"В 2017 году эту систему планируют разработать на стратегическом уровне. На уровне Генштаба. В 2018 году начнется подготовка специалистов, которых будут учить специалисты из США. С помощью этой программы можно будет отслеживать движение и учет материально-технических средств и вооружение", – сказал Гаврилюк.