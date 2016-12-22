Грицак: Обнародованные СБУ планы Кремля - лишь верхушка айсберга

В глобальные планы Кремля входит дестабилизация ситуации не только в Украине, а также в Беларуси, Молдове, Польше, Словакии и в так называемой "старой Европе".

Об этом заявил в интервью Укринформу глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Мы решили сработать на опережение и публично озвучить намерения врага о попытке дестабилизировать ситуацию посредством искусственных акций протеста в столице под всеми возможными лозунгами. Обнародованные планы - только верхушка айсберга. Глобальные планы Кремля гораздо шире - дестабилизация ситуации не только в нашей стране, но в Беларуси, Молдове, Польше, Словакии и в так называемой "старой Европе", - сказал Грицак.

По его словам, главное - осознавать, что Кремль не изменил конечной цели своей стратегии в отношении нашей страны - уничтожение украинской государственности.

"Сегодня я могу утверждать, что первый этап марионетки российских спецслужб успешно провалили, конечно, с нашей помощью и других правоохранительных органов", - подчеркнул Грицак.

Он заявил, что подрывная работа против нашей страны имеет несколько направлений, и СБУ знает о них и контролирует ситуацию.

По словам главы СБУ, прослеживается четкая стратегия действий российских спецслужб, которая реализуется, в частности, на двух уровнях. Первый касается регионов Украины. "По замыслу российских кураторов, под лозунгами децентрализации одновременно на многих сессиях областных советов должны были прозвучать требования по внедрению "договорных отношений" между Кабинетом министров и местными советами. В случае успеха этой стратегии регионы превратятся в этакие "удельные княжества", - подчеркнул Грицак.

Глава СБУ сообщил также, что второй уровень этой стратегии - создание отдельных псевдотерриториальных общин на уровне отдельных сел и городов, пытающихся незаконно взять на себя функции государства. "Вся эта деятельность документируется нами в рамках десятков уголовных производств, и мы четко видим "российские уши" за организаторами этих "самоуправленческих инициатив". Мы активно и результативно задействуем все правовые формы противодействия планам РФ", - рассказал Грицак.