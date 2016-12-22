За неделю от гриппа в Украине умерло двое детей

В период с 12 по 18 декабря в Украине от гриппа скончалось двое детей - четырех и семи лет. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра гриппа и ОРВИ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний.

Летальные случаи зарегистрированы во Львовской и Днепропетровской областях.

Всего с начала эпидсезона в Украине зарегистрировано пять смертей вследствие заболевания гриппом.

Ранее сообщалось о трех летальных случаях, один из погибших – ребенок. Двое взрослых находились в группе медицинского риска (лица с высокой вероятностью клинических осложнений от гриппа) – один из них страдал ишемической болезнью сердца, второй – сахарным диабетом.