Боевики держат в тюрьмах 109 украинских заложников, - СБУ

В тюрьмах оккупированного Донбасса боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" держат 109 украинских заложников. Об этом заявил в интервью Укринформу глава СБУ Василий Грицак.

"На сегодня мы имеем информацию о пребывании в тюрьмах террористов 109 наших ребят, еще 492 человека считаются пропавшими без вести. Повторюсь, процесс освобождения заложников продолжается постоянно. Мы готовы идти на уступки именно в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть заложников семьям", - отметил Грицак.

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Он напомнил, что Украина инициировала обмен 59 подтвержденных боевиками украинских заложников на 228 сторонников сепаратистов, находящихся под следствием, дела по которым рассматриваются судами или они уже отбывают наказание. "СБУ прилагает максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся к рождественским праздникам", - подчеркнул Грицак.

Напомним, украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников в Донбассе, чье местонахождение подтвердили боевики, на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.