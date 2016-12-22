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Генпрокуратура проверит, стреляли ли "Правый сектор" и "Братство" на Майдане

Генпрокуратура проверит, стреляли ли "Правый сектор" и "Братство" на Майдане
Евромайдан / Фото: Владислав Мусиенко

Проверят также причастность водителя автомобиля, в багажнике которого был обнаружен охотничий карабин

22.12.16 605
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Генеральная прокуратура проверяет активистов партии "Братство" и организации "Правый сектор" на причастность к убийствам правоохранителей во время Евромайдана. Об этом говорится в определениях Печерского районного суда от 16 декабря, передает Украинская правда.

В документе указано, что Генпрокуратура расследует убийство 13 сотрудников Внутренних войск МВД и бойцов спецподразделения "Беркут" 18-20 февраля 2014 года. "На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", - сказано в тексте документа.

В ходе осмотра гостиницы были изъяты документы ПС, в частности листы бумаги с фамилиями активистов, а также номера мобильных телефонов. Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о звонках с этих номеров телефонов.

Также на предмет причастности к убийствам милиционеров проверяются члены Всеукраинской политической партии "Братство". Суд также предоставил следователям доступ к телефонам активистов партии.

Кроме того, Генпрокуратура проверяет причастность водителя автомобиля Honda, в багажнике которого был обнаружен карабин Norinco CQ-A, к убийству правоохранителей в центре Киева. Данный автомобиль был 18 февраля 2014 года заблокирован активистами на улице Институтской, но после вмешательства депутата Верховной Рады Сергея Пашинского был освобожден. Суд дал доступ следователям к телефонным соединениям водителя автомобиля.

По поводу последнего, Украинская правда отмечает, что в феврале 2016 года начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал, что это оружие было официально зарегистрировано на водителя и из него не совершали выстрелов. По его словам, водитель заявил, что возил оружие с собой для защиты из-за активности "титушек" в Киеве.

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