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Главная » Страна » АТО: Оккупанты дважды атаковали на Светлодарской дуге
АТО: Оккупанты дважды атаковали на Светлодарской дуге
Фото: Пресс-службы полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: Оккупанты дважды атаковали на Светлодарской дуге

Безуспешно

22.12.16 100
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22 ноября в районе проведения антитеррористической операции с полуночи до 18:00 зафиксировано 15 обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Российско-оккупационные войска сосредоточили почти весь огонь на донецком направлении. Из артиллерии калибра 122 мм оккупанты обстреливали позиции украинской армии в районе Луганского. Из 120-миллиметровых минометов террористы били по Луганскому и Старогнатовке. Из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Авдеевке, Новгородскому, Верхнеторецкому и Луганскому.

Около 08:30 российско-оккупационные войска начали артиллерийский и минометный обстрел позиций украинских войск на Светлодарской дуге и под его прикрытием предприняли попытку атаки. Ответный огонь, который открыли ВСУ, остановил врага и вынудил отступить. В 10:00 боевики возобновили обстрел из 122-мм орудий и 120-мм минометов и снова попытались атаковать позиции сил АТО. После открытия ответного огня противник отступил и повторных попыток атак не совершал.

Кроме того, противник дважды обстрелял Мироновку из крупнокалиберной 152-мм артиллерии.

На мариупольском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов враг обстрелял Красногоровку и Водяное.

На луганском направлении боевики вели огонь по Крымскому из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов.

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