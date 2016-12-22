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Главная » Страна » В России хотят запустить железную дорогу в обход Украины до сентября 2017 года
Ситуация в Донбассе

В России хотят запустить железную дорогу в обход Украины до сентября 2017 года

В России хотят запустить железную дорогу в обход Украины до сентября 2017 года
Фото из открытых источников

23 км дороги из 84-х уже построены

22.12.16 2158
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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что железная дорога в обход Украины будет построена до сентября 2017 года. РФ хочет обойти часть территории Луганской области, которая подконтрольна украинским властям и не оккупирована российскими боевиками.

Об этом российский министр заявил на заседании расширенной коллегии Минобороны России, передает УНИАН.

"Железнодорожные войска продолжают строительство участка железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины", - сообщил Шойгу.

По его словам, уже уложено 23 км железнодорожного полотна из 84 км.

"Завершить строительство планируется до сентября 2017 года", - пообещал он.

Напомним, 21 сентября 2015 года премьер-министр России подписал распоряжение о строительстве железной дороги в обход Луганской области Украины на участке Журавка (Воронежская область) – Миллерово (Ростовская область).

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