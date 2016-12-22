В Украине запустили sms-сервис для борьбы с рейдерством

Сервис проинформирует о внесении изменений в госреестр и позволит их блокировать

Министерство юстиции и "Лига: Закон" представили новый сервис под названием "SMS-МАЯК", который станет дополнительным инструментом в борьбе с рейдерством. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Павел Мороз, сообщает пресс-служба Минюста.

"В вопросе незаконного завладения имуществом принципиальным моментом является время, поэтому чем быстрее законный владелец среагирует на захват имущества, тем больше имеет шансов вернуть украденное без потерь. SMS-Маяк - именно тот проект, который существенно повышает шансы на оперативное реагирование и эффективную защиту нарушенных прав", - сказал Мороз.

По его словам, согласно закону заинтересованное лицо имеет возможность наложить запрет на проведение регистрационных действий сроком до 10 суток, чтобы в течение этого периода иметь возможность обратиться в суд и остановить незаконные действия.

Чтобы начать пользоваться новым сервисом, гражданам нужно получить регистрационный номер имущества, проверить наличие номера в реестре, а также поставить имущество на контроль. С этого момента владелец сможет узнать обо всех изменениях в реестре через SMS-сообщение, в виде электронного письма, а также через извещение в кабинете пользователя программы SMS-Маяк.