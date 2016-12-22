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Строить газопровод до Геническа начнут в 2017 году

Строить газопровод до Геническа начнут в 2017 году
Фото: rtl.fr

Строительство газопровода "Геническ - Аскания-Новая" займет примерно 2-3 года

22.12.16 114
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Работы по строительству газопровода до Геническа на Херсонщине, который соединит местную газотранспортную сеть Генического района с единой газотранспортной системой Украины, начнутся уже в 2017 году. Об этом проинформировал и.о. заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Александр Адамчик, передает Укринформ.

"Строительство газопровода "Геническ - Аскания-Новая", проект которого представил "Укртрансгаз", займет примерно 2-3 года. Начнем непосредственно работы по этому газопроводу в 2017 году", - сказал Адамчик.

По его словам, областная власть и власть города Геническа и Генического района закладывают на 2017 год в областной бюджет, бюджеты города Геническа и Генического района в общей сложности 1,5 млн гривен для софинансирования работ по изготовлению проектно-сметной документации строительства этого газопровода.

Для решения проблемы с газоснабжением Генического района в осенне-зимний период предлагалось построить магистральный газопровод проектным давлением 5,5 МПа "Энергодар-Верхний Рогачик-Нижние Сирогозы-Ивановка-Новотроицкое Херсонской области", с продолжением строительства отрезка магистрального газопровода из пгт Новотроицкое до пгт Новоалексеевка и распределительного газопровода до г. Геническ. Также рассматривались еще два варианта: строительство распределительного межпоселкового газопровода от ГРС пгт Красный Чабан Каланчакского района Херсонщины до г. Геническ и строительство распределительного межпоселкового газопровода от ГРС пгт Якимовка Запорожской области до г. Геническ.

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