"Бродячий" львовский мусор обнаружили в Полтавской области

Грузовики со львовской регистрацией пытались несанкционированно сбросить бытовой мусор в Полтавской области, сообщают Украинские новости со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
По информации правоохранителей, о факте незаконной выгрузки мусора вечером 21 декабря сообщил глава Наталевского сельского совета.
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Выехавшая на место следственно-оперативная группа нашла на территории одной из ферм бытовой мусор. Неподалеку обнаружили два загруженных отходами грузовика Scania с прицепами со львовской регистрацией и под управлением жителей Львовской области.
Полицейские временно изъяли грузовики.