В Киеве повторно установят счетчики тепла в домах – взамен украденых

По состоянию на середину ноября было похищено 423 прибора учета тепловой энергии

Киевский городской совет разрешил повторно устанавливать счетчики учета тепловой энергии в многоквартирных домах в случае их кражи. За принятие соответствующего решения проголосовали 62 депутата при минимально необходимых 61. Об этом сообщают Украинские новости.

Согласно решению, в домах, где были похищены узлы учета тепловой энергии, город совместно с компанией "Киевэнерго" будет устанавливать новые приборы в течение одного года со дня вступления в силу этого решения.

"По состоянию на середину ноября было похищено 423 прибора учета тепловой энергии. Больше всего в Святошинском районе – 155 счетчиков. Как следствие, в домах, где были украдены приборы учета, начисления за услуги по централизованному отоплению осуществляются по нормативам, а не исходя из показателей фактически использованной тепловой энергии. Поэтому людям поступают заоблачные платежки ", – отметил депутат Киевсовета Денис Москаль.

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Проект решения предполагает подготовку изменений в комплексную целевую программу повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры столицы на 2016-2020 годы, предусматривая осуществление комплекса организационно-технических мероприятий по монтажу систем охраны счетчиков и оборудования машинных помещений лифтов в многоквартирных домах, находящихся в сфере управления райгосадминистраций, ОСМД и прочих форм владения.

Также соответствующие учреждения и организации должны разработать механизм платы за содержание и обслуживание этих систем.