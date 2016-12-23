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Главная » Страна » Украина может производить электромобили, – Омелян

Украина может производить электромобили, – Омелян

Украина может производить электромобили, – Омелян
Владимир Омелян / Фото: cfts.org.ua

Над этим работают три министерства

23.12.16 628
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Правительство должно создать надлежащие условия, чтобы в Украину заходили мировые производители и производили электромобили. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Укринформ.

"Вокруг электромобилей объединились Министерство инфраструктуры, Министерство энергетики и Министерство экологии. Мы хотим создать максимально выгодные принципы, чтобы их было выгодно импортировать, использовать, производить в Украине. Еще один компонент – это готовность электросетей, зарядных устройств", – сказал министр.

По его мнению, создание надлежащих условий – это основа для привлечения мировых производителей к производству в Украине.

"Мы создаем новый рынок, и мы здесь движемся с одинаковой скоростью с Европой. Я верю, что из топ-100 мировых производителей топ-3 могут разместить свое производство в Украине", – убежден Омелян.

По его словам, стоимость эксплуатации электромобиля будет составлять 20-30 грн в сутки.

"Однако в этом вопросе есть элемент экологии, ведь батареи надо утилизировать", – отметил Омелян.

Он добавил, что в Украине уже насчитывается 400 зарядных устройств для электроавтомобилей, хотя большинство из них сосредоточено в Киеве.

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