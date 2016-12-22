Синоптик рассказала, когда в Украину вернется снег

В Киеве пятница будет без существенных осадков, а в воскресенье Украину засыпет снегом и мокрым снегом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве пятница будет без существенных осадков, с подмороженной ночью (4-6 градусов мороза), и прохладным днем – от нуля до минус двух. Конечно, гололедица и утренний туман", - говорится в ее сообщении.

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Антициклон и далее будет влиять на синоптическую ситуацию, поэтому будет доминировать сухая погода. Однако на Волыни, Ривненщине, Сумщине, Черниговщине и Харьковщине местами ожидаются осадки.

Погода в субботу, 24 декабря, будет примерно такой же. А вот на Рождество по западному обряду - 25 декабря - в Украине выпадет снег и мокрый снег.