Рейтинговые горки. Взлеты и падения самых влиятельных украинцев

Плюс 72 позиции

Святослав Вакарчук

10 место. Кто он: музыкант, лидер группы "Океан Ельзи"

Будучи одним из самых популярных исполнителей в стране, для многих украинцев Святослав Вакарчук стал моральным авторитетом, к мнению которого прислушиваются миллионы. Он и его группа — единственные украинские артисты, которые собирают полные стадионы зрителей. Он №1 в украинском интернете по числу подписчиков в соцсетях: только за его Twitter следят 1,78 млн человек.

Святослав честен как артист: всегда выступая вживую, на все сто выкладывается на сцене, заряжая зрителя энергией. Он честен как общественный деятель: призывает к переменам и действиям, не только критикует власть за те или иные решения, но и предлагает альтернативу. Ему не всё равно. Весной, читая лекцию на Львовском медиафоруме, Вакарчук призвал строить новую политическую украинскую нацию, создавать такую страну, чтобы любой живущий в ней человек, приняв её правила игры и ценности, считал её своей. Чтобы люди чувствовали себя украинцами независимо от того, в каком регионе они родились, в какую церковь ходят и на каком языке говорят. Эти высказывания тут же породили шквал критики со стороны националистов, но Вакарчук не обращает на неё внимания — он говорит то, что думает.

Осенью Святослав публично призвал участвовать в конкурсе на должности судей Верховного суда порядочных людей: если они будут держаться в стороне, страна не изменится. Критикует музыкант и решения, которые, казалось бы, ему выгодны, к примеру, поспешное, по его мнению, введение квот на украиноязычную музыку на радио. Он считает, что радийщики, не заинтересованные в продвижении украиноязычного продукта, специально дискредитируют инициативу, каждые 10–15 минут ставя в эфир одних и тех же исполнителей. Поэтому Вакарчук не испытывает радости от того, что на всех волнах сейчас постоянно звучат песни "Океана Ельзи": по его мнению, таким образом некоторые FM-станции целенаправленно раздражают слушателя, показывая, что в стране нет другой качественной украиноязычной музыки и квоты надо отменить.

В музыкальной карьере Вакарчук также активен. В 2016 году "Океан Ельзи" выпустил девятый студийный альбом "Без меж". В поддержку альбома был организован двухлетний мировой концертный тур. Помимо довольно привычных для концертов "Океана Ельзи" городов Западной Европы и Северной Америки — Нью-Йорка, Лондона, Парижа или Барселоны — музыканты впервые выступят в Мельбурне и Сиднее, в Софии и Стокгольме. В Украине тур разбит на три части: стадионные концерты проходили в мае — июне, затем в сентябре — октябре 2016-го, третья часть запланирована на май — июнь 2017 года. На всех украинских концертах Вакарчук и его команда собирали десятки тысяч зрителей. А на выступление группы в Киеве на НСК "Олимпийский" пришло 86 тыс. зрителей, поставив рекорд в Украине как для отечественных, так и для зарубежных музыкантов.

Святослав продолжает заниматься благотворительностью и традиционно не любит распространяться об этом, но за него говорят дела. К примеру, особенность украинской части мирового тура в том, что каждый этап начинается или заканчивается большим бесплатным концертом в прифронтовом городе. Выступления уже состоялись в Мариуполе и Краматорске.

При этом артист постоянно подчёркивает, что не собирается снова становиться политиком, ему достаточно того, что его творчество сплачивает украинцев.

Плюс 38 позиций

Юрий Луценко

8 место. Кто он: генеральный прокурор Украины

"Он за свои убеждения пошёл на эшафот" — так охарактеризовал Юрия Луценко президент Пётр Порошенко при представлении его кандидатуры на пост руководителя Генпрокуратуры. О своём откровенно сфабрикованном уголовном преследовании во времена Януковича напомнил и сам Луценко, пообещав депутатам в случае своего избрания поставить на рабочий стол алюминиевую кружку, которой он пользовался во время заключения в СИЗО. Парламентарии поддержали Юрия Луценко и даже специально изменили под него закон, разрешив занимать пост генпрокурора людям без юридического образования.

Сразу после назначения мало кто сомневался, что под его руководством прокуратура станет постоянным генератором резонансных политических новостей. Так и случилось — не проходит и недели, чтобы ГПУ и её глава не оказались в фокусе внимания центральных СМИ. В самом начале работы Луценко заявил, что его задача — сломать старую коррупционную систему и в то же время поскорее "давать результат", которого так заждалось общество за время работы трёх его постмайдановских предшественников. Генпрокурор даже отвёл себе срок работы на посту — полтора года, и пообещал в случае провала уйти из политики и общественной жизни. Самые первые обещания — восстановить Офис реформ ГПУ и привлечь специалистов ФБР к работе прокуратуры Луценко уже выполнил. С другими обещаниями дела обстоят не так гладко.

Например, одной из своих задач он назвал слаженную работу ГПУ и других правоохранительных органов. Но уже несколько месяцев Генпрокуратура находится в хроническом конфликте с Национальным антикоррупционным бюро, руководство которого постоянно обвиняет Луценко в попытках проникнуть в их сферу компетенции. Бойцы спецназа НАБ в августе даже применили силу против трёх сотрудников ГПУ, которые якобы незаконно удерживали двух работников бюро, проводивших слежку за прокурорами. Разбираться в этой запутанной истории поручили третьему органу — Службе безопасности.

У Юрия Луценко также возникли сложности и со своим непосредственным подчинённым — главой департамента спецрасследований Сергеем Горбатюком, в ведении которого находятся дела о расстреле евромайдановцев. В октябре Луценко даже объявил ему выговор за недостаточно активные темпы расследования. Горбатюк ссылался на то, что действующее законодательство по заочному осуждению преступников, в данном случае из команды Януковича, несовершенно и может позволить им избежать наказания. Луценко был категоричен: "Закон можно и нужно улучшать. Но я не могу себе представить, что эти дела и дальше, три, четыре, пять лет будут лежать в департаменте спецрасследований. Это означает только одно — снятие санкций с активов Януковича и его гоп-компании и крах надежд людей забрать присвоенное преступным путём богатство".

Руководитель ГПУ также запомнился попыткой ареста влиятельного депутата Александра Онищенко. Соответствующее представление он направил в Раду, и депутаты его поддержали. Только к тому моменту Онищенко успел сбежать из страны и сейчас разъезжает по миру с рассказами о коррупции в президентском окружении. Впрочем, здесь главу ГПУ сложно в чём-то обвинить: процедура снятия неприкосновенности и задержания народного депутата прописана так, что у подозреваемого остаётся много времени на побег. Луценко смог провести через Раду решение о снятии неприкосновенности с другого влиятельного народного депутата, Вадима Новинского, но об аресте речь пока не идёт.

Что Юрий Луценко точно может записать себе в актив — так это арест экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова по обвинениям в сепаратизме. Дело вскоре должно быть передано в суд, а на данный момент Ефремов — единственный ВИП из команды Януковича, который находится за решёткой.

Плюс 34 позиции

Ирина Геращенко

35 место. Кто она: первый заместитель главы Верховной Рады

Ирина Геращенко — первая женщина, которая стала первым заместителем главы Верховной Рады. Но помимо парламентских обязанностей она принимает активное участие в решении международных вопросов в качестве члена украинской делегации в ПАСЕ и представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы в Минске. Благодаря дипломатическим усилиям украинской делегации в ПАСЕ в октябре этого года Ассамблея призвала сохранить санкции против РФ до восстановления территориальной целостности Украины, на Кремль была возложена ответственность за войну в Донбассе, а самопровозглашённые "республики" признаны полностью нелегитимными и подконтрольными Москве. Также ПАСЕ подчеркнула, что выборы в Донбассе могут состояться исключительно по украинским законам и международным стандартам, после вывода войск РФ и восстановления Украиной контроля над границей. Главная задача Ирины Геращенко — освобождение украинских граждан, которые до сих пор находятся в плену в террористических республиках или на территории самой России.

Плюс 31 позиция

Виталий Кличко

18 место. Кто он: киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации, лидер партии "Блок Петра Порошенко"

В этом году в Киеве отремонтировали рекордное количество дорог — около 200 км. Кроме того, мэрия капитально отремонтировала 260 единиц подвижного состава коммунального транспорта, закупила 50 автобусов, 61 троллейбус и 11 трамваев. "Инвестиции в Киев в нынешнем году увеличились почти на 4 млрд грн — до 26,4 млрд грн, — рассказывает об успехах своей команды Виталий Кличко. — Мы строим открытую систему управления городом, которая понятна и подконтрольна обществу. В рамках системы Kyiv Smart City внедрили открытый бюджет. Также продолжаем увольнять коррумпированных чиновников и проводить аудит коммунальных предприятий". Вместе с тем Виталий Кличко признаёт, что ему пока не удалось справиться с незаконными стройками, доставшимися в наследство от прошлой власти. Столичная мэрия также пока не смогла решить проблему незаконных парковок.

Одним из самых важных личных достижений киевский городской голова считает частичное осуществление планов по достройке Подольско-Воскресенского моста. После долгих переговоров немецкий инвестор уже выделил 200 тыс. евро на техническую и финансовую экспертизы объекта. Документы должны подготовить к весне следующего года.

Ещё одна приятная для него новость, но уже спортивного характера, пришла из США. Всемирный боксёрский совет (WBC) на 54-м ежегодном съезде, состоявшемся в середине ноябре, объявил Виталия Кличко вечным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Плюс 30 позиций

Олег Тягнибок

70 место. Кто он: лидер Всеукраинского объединения "Свобода"

Главным событием уходящего года Олег Тягнибок называет 25-летие своей партии — ВО "Свобода" является ровесницей независимой Украины. Несмотря на то, что партия не смогла преодолеть проходной барьер на последних выборах в Верховную Раду (не хватило 0,3%), "Свобода", как и прежде, очень активна в украинской политике. Свободовцы постоянно участвуют в различных протестных акциях, в том числе резонансных. Согласно данным соцопросов, партия Олега Тягнибока на следующих парламентских выборах может вернуться в Раду — ноябрьское исследование Киевского международного института социологии даёт ей 5,5% голосов избирателей (среди тех, кто определился с выбором и заявил о готовности прийти на участки). "Наша главная задача сейчас — убрать барыг из власти. Если наведём порядок внутри страны, то быстрее достигнем мира и вернём оккупированные территории. Мы уверены, что "Свобода" будет представлена в следующем парламенте либо после досрочных, либо после очередных выборов", — заявил Фокусу Олег Тягнибок.

Минус 19 позиций

Виктория Сюмар

90 место. Кто она: народный депутат ("Народный фронт"), глава Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики

В начале ноября вступил в силу закон о квотах для украиноязычной музыки на радио, активным лоббистом которого была Сюмар. Теперь в отечественном радийном эфире звучит 35% песен на украинском языке с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. "Первоочередная задача — разработка и принятие рамочного закона об аудиовизуальных услугах, который станет базовым и инновационным для развития информпространства в стране", — рассказывает о законотворческих планах народная избранница. Вместе с коллегой по парламенту Николаем Княжицким Сюмар зарегистрировала законопроект, обязывающий телеканалы вещать на государственном языке не меньше трети эфирного времени. Кроме того, депутат готовит законопроект, запрещающий финансирование украинских медиа страной-агрессором.

Минус 28 позиций

Вадим Новинский

53 место. Кто он: народный депутат (Оппозиционный блок), собственник промышленно-инвестиционной группы "Смарт-холдинг", бизнес-партнёр Рината Ахметова

Вадим Новинский, собственник группы "Смарт-холдинг", владелец миноритарной доли в металлургической корпорации "Метинвест" Рината Ахметова, с состоянием $448 млн входит в двадцатку самых богатых людей Украины по версии Фокуса. Он один из самых влиятельных депутатов фракции "Оппозиционный блок". Широкий резонанс имя Новинского получило в связи со снятием с него депутатской неприкосновенности — 8 декабря 2016 года за соответствующее представление генпрокурора Верховная Рада дала 228 голосов. Основанием для этого стали подозрения в соучастии в попытке узурпации власти в Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2014 году ГПУ начала уголовное производство в отношении Виктора Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по факту якобы давления на тогдашнего главу УПЦ (МП) митрополита Владимира с целью устранить его от управления церковью. Новинский считает дело сфабрикованным.

Минус 38 позиций

Андрей Пышный

92 место. Кто он: председатель правления Ощадбанка

Андрей Пышный, соратник экс-премьера Арсения Яценюка, с марта 2014 года возглавляет крупнейшее государственное финучреждение — Ощадбанк. По размеру активов и по объёмам вкладов физлиц он уступает только крупнейшему банку Украины — ПриватБанку. По последним данным НБУ, Ощадбанк контролирует около 62 млрд грн средств населения, что составляет более 5% сбережений физлиц в банковской системе. С апреля 2014 года, когда в Украине обанкротилось более 80 финучреждений, объём вкладов украинцев в Ощадбанке увеличился на 86%. В сотрудничестве с правительством банк уже выдал 130 тыс. кредитов на тепломодернизацию жилья на общую сумму около 2,5 млрд грн. В рамках этой программы физлица и ОСМД могут получить за счёт государства частичную компенсацию затрат на установку энергосберегающего оборудования и утепление.

Минус 52 позиции

Михеил Саакашвили

74 место. Кто он: инициатор политического движения "Рух новых сил", бывший глава Одесской облгосадминистрации

"За последние 12 месяцев удалось сделать немало, — рассказывает Фокусу Михеил Саакашвили. — Это и ремонт трассы Одесса — Рени, и строительство нового терминала Одесского аэропорта, и логистический прорыв, названный "новым Шёлковым путём, — транспортный коридор из Европы в Азию. Нам удалось победить авиационную мафию, добившись тройного снижения цен на билеты, — теперь из Киева в Одессу можно летать за 499 грн. Число сотрудников Одесской обладминистрации было уменьшено вдвое — при том, что объём работы остался прежним. Кроме того, пока я возглавлял обл­администрацию, Одесская таможня — единственная в Украине — не брала взяток".

Однако уйдя из власти в политику (Саакашвили инициировал создание нового политического проекта "Рух новых сил"), он утратил былую влиятельность.

Минус 80 позиций

Николай Мартыненко

95 место. Кто он: бывший народный депутат ("Народный фронт")

Николая Мартыненко называют одним из самых крупных игроков на украинском энергетическом рынке. В конце прошлого года он демонстративно сложил свои депутатские полномочия, когда стало известно, что швейцарская прокуратура завела против него дело. В Швейцарии его подозревают в организации коррупционных схем в тендерах Энергоатома — якобы Мартыненко получил взятку в 30 млн фунтов при закупке госкомпанией оборудования у чешской фирмы. В Украине это дело расследует Национальное антикоррупционное бюро. Правда, уже больше года экс-депутат фигурирует в нём только в качестве свидетеля. Сам Мартыненко считает, что причина, по которой НАБ так и не предъявило ему подозрений, — отсутствие каких-либо доказательств его вины. "Повторюсь: я — свидетель, сам отказался от депутатского иммунитета, никуда не скрываюсь и не могу препятствовать следствию. Даже готов сдать свой загранпаспорт, лишь бы НАБ быстрее закончило расследование", — говорит Мартыненко.

Полный рейтинг читайте в Фокусе №50 от 16 декабря

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