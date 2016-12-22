На строительство завода ядерного топлива в Украине претендуют три зарубежные компании

Компании из Франции, Китая, а также американо-японская компания Westinghouse готовы принять участие в конкурсе на строительство завода ядерного топлива в Украине. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на итоговой годовой пресс-конференции, передает Укринформ.

"Завод по тепловыделяющим сборкам будет построен. Три крупные компании готовы принять участие в конкурсе: китайская компания, французская компания и Westinghouse", – рассказал Насалик.

Кроме того, министерство отчиталось об успешных договоренностях с Казахстаном в сфере обогащения урана.

"Казахская сторона отдает нам технологии, и мы начинаем освоение наших месторождений с этими технологиями", – отметил Насалик.

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Ранее сообщалось, что Украина планирует в 2020 году запустить производство ядерного топлива и тепловыделяющих элементов, которые содержат это топливо (ТВЭЛ). Это позволит обеспечить украинские АЭС топливом собственного производства и сократить его импорт. Об этом сказано в Концепции развития атомно-промышленного комплекса до 2020 года.