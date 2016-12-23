В течение суток 22 декабря российско-оккупационные войска 22 раза обстреливали украинские позиции в зоне АТО, сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

Боевики сосредоточили огонь в основном на донецком направлении. Из артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов они обстреливали украинские позиции в районе Луганского, из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское.

Оккупанты дважды пытались атаковать украинские позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены огнем. Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял н.п. Мироновка из 152-мм артиллерии.

На мариупольском направлении из 120-мм и 82-мм минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-мм минометов оккупанты вели огонь по Крымскому, из гранатометов - по Попасной и Желтому.