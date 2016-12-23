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Главная » Страна » Фейгин объяснил, почему дело Джемилева до сих пор не направлено в Европейский суд

Фейгин объяснил, почему дело Джемилева до сих пор не направлено в Европейский суд

Фейгин объяснил, почему дело Джемилева до сих пор не направлено в Европейский суд
Мустафа Джемилев / Фото из открытых источников

Верховный суд РФ еще не выдал стороне защиты официальный документ со своим решением

23.12.16 212
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Документ о том, что Верховный суд РФ оставил в силе запрет на въезд лидера крымскотатарского народа, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в Крым (дело "Джемилев против ФСБ"), защитой еще не получен, и это тормозит движение дела в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил в интервью Укринформу адвокат Джемилева Марк Фейгин.

"В деле "Джемилев против ФСБ" мы уже прошли две инстанции. Больше недели назад Верховный суд России оставил в силе решение Мосгорсуда о запрете на въезд Мустафы Джемилева в Крым. Но в данный момент я по-прежнему все еще жду, когда мне выдадут на руки готовое решение", - сказал он.

Далее, по его словам, работа по этому делу продолжится в ЕСПЧ. "Однако там им уже больше будут заниматься украинские юристы, адвокаты, в том числе, к примеру, Георгий Логвинский (народный депутат Украины по списку "Народного фронта", - ред.)", - отметил Фейгин.

Напомним, в 2014 году Джемилеву запретили въезд в Россию до 2019 года. Также в отношении Джемилева в России возбуждено уголовное дело по трем статьям, он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.

20 мая 2016 года Московский горсуд отклонил жалобу защиты Джемилева на запрет, введенный ФСБ для экс-главы Меджлиса. Заседание происходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф "секретно". 15 декабря Верховный суд РФ подтвердил решение Мосгорсуда.

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