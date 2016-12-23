Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который возглавлял скандальный Кива

Соответствующее решение опубликовано спустя месяц после того, как было принято

Кабинет министров Украины ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции. Как сообщает Правительственный портал, это предусмотрено постановлением №981 от 30 ноября, опубликованном 22 декабря.

Согласно документу, Департамент противодействия наркопреступности ликвидирован как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции. Одновременно Нацполиции вменено в обязанность обеспечить осуществление функций и полномочий ликвидируемого департамента.

В сообщении к постановлению отмечается, что осуществление функций и полномочий данного департамента будет возложено на "соответствующие структурные подразделения, образованные в аппарате центрального органа управления Национальной полиции и ее территориальных органах".

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о создании департамента противодействия наркопреступности 22 октября 2015 года. Тогда же Аваков объявил, что возглавит департамент Илья Кива.

19 мая Илью Киву уволили с поста начальника Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции и перевели на другую должность в МВД. Новым главой депаратмента стал полковник Андрей Кихтенко.