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Главная » Страна » Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который возглавлял скандальный Кива

Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который возглавлял скандальный Кива

Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который возглавлял скандальный Кива
Фото: analitica.kiev.ua

Соответствующее решение опубликовано спустя месяц после того, как было принято

23.12.16 9909
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Кабинет министров Украины ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции. Как сообщает Правительственный портал, это предусмотрено постановлением №981 от 30 ноября, опубликованном 22 декабря.

Согласно документу, Департамент противодействия наркопреступности ликвидирован как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции. Одновременно Нацполиции вменено в обязанность обеспечить осуществление функций и полномочий ликвидируемого департамента.

В сообщении к постановлению отмечается, что осуществление функций и полномочий данного департамента будет возложено на "соответствующие структурные подразделения, образованные в аппарате центрального органа управления Национальной полиции и ее территориальных органах".

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о создании департамента противодействия наркопреступности 22 октября 2015 года. Тогда же Аваков объявил, что возглавит департамент Илья Кива.

19 мая Илью Киву уволили с поста начальника Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции и перевели на другую должность в МВД. Новым главой депаратмента стал полковник Андрей Кихтенко.

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