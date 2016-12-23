Глава Минэнерго уверяет, что Украина готова к любым морозам

Министр энергетики Игорь Насалик утверждает, что украинская энергетическая система полностью готова к зиме. Об этом он заявил в пятницу, выступая с трибуны Верховной Рады, передает Украинская правда.

"На сегодняшний день объединенная энергетическая система работает в полном режиме, мы готовы к любым температурным режимам, полностью обеспечены всеми энергетическими ресурсами, потребители и промышленность могут спать спокойно без каких-либо замечаний", – заверил он.

Министр сообщил также, что до 1 января 2017 года будут погашены все задолженности перед шахтерами. "Мы войдем в новый год без долгов в угольной отрасли", – подчеркнул Насалик.

Он также заверил, что Украина и дальше будет уменьшать свою зависимость от внешних энергоносителей.

Насалик напомнил, что в 2017 году принятыми в бюджетном пакете законами предусмотрено выделение 1 млрд гривен на материально-техническое обеспечение шахт с использованием механизма государственных гарантий, 1 млрд гривен на компенсацию разницы между ценой угля и себестоимостью его добычи, а также 800 млн гривен на реструктуризацию угольной отрасли.