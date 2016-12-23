На Светлодарской дуге взяли в плен троих украинских солдат, зверски пытали и убили, - волонтер

Фотографии убитых боевики, якобы, не только опубликовали в сети, но и выслали украинским телеканалам

На Светлодарской дуге вблизи Дебальцево Донецкой области в плену у боевиков погибли трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщил волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев в Facebook.

"Трагическая ситуация на Светлодарской дуге. Троих наших ребят нет в живых. Двое были на поле, забрали их то ли местные боевики, то ли наемники из РФ, пока неизвестно. Бойцы были ранены, их сняли на видео и передали нашим, как подтверждение того, что они у противника, только внесу поправку, противник-достоин уважения, а эти нет. Провести обмен не удалось, враг не захотел и наши не нашли с кем говорить, там каждый – командир, и найти ответственного за остановку огня было нереально. Потом их перевезли в Дебальцево, издевались и мучили, в итоге убили. Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам, как подтверждение того, что они - "200-е", – написал Кабакаев.

По данным волонтера, еще один украинский военный считался пропавшим без вести. " Третий якобы пропал без вести. Мы подали запрос, и оказалось, что, по их данным, он в плену, но подтверждения мы не нашли. Несколько часов назад третий оказался у нас, несколько выстрелов в голову", – пишет Кабакаев.

Еще один волонтер - Мирослав Гай – написал в Facebook о том, что фотографии погибших "замученных украинских героев" боевики не только опубликовали в сети, но и слали украинским телеканалам с российского имейла, сопровождая комментариями. В частности, ему якобы переслали такие фото со "112 канала".

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, но потерпели поражение в бою. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 25 боевиков, еще порядка 30 получили ранения.

Позже подтвердилась информация о том, что один боец Вооруженных сил Украины тогда попал в плен, до этого он считался пропавшим без вести.

19 декабря боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ на Светлодарской дуге.